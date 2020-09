Ucigașul Mihaelei Runceanu și-a refăcut complet viața la 13 ani de la eliberare. Cum a scăpat atât de ușor

Dintre crimele care au zguduit societate românescă sunt câteva care nu vor dispărea niciodată din memoria colectivă. Una dintre ele: moartea violentă a cântăreței de muzică ușoară Mihaela Runceanu, o stea care a apus mult prea devreme. Daniel Constantin Ștefănescu i-a fost călău.

În 2009, Ștefănescu a povestit cu amănunt tot ce s-a întâmplat în noaptea fatidică, în emisiunea ”Happy Hour”, unde au fost prezenți apropiați de-ai cântăreței, dar și unul dintre criminaliștii care s-au ocupat de caz la acea vreme.

„Am ajuns la Mihaela in jur de ora 22.00. Imi aduc aminte ca a fost o intamplare ca am ajuns la ea. Eu nu mai trebuia sa ajung in seara aceea acolo, pentru ca vorbisem la telefon. Totusi am ajuns si ea a adormit”, a spus ucigașul.