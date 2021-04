Cum a slăbit Adda 9 kilograme, de fapt. Vedeta le-a spus fanilor secretul reușitei sale

Adda trece printr-o perioadă minunată. Cântăreața a slăbit 9 kilograme în 6 luni și arată spectaculos. Fanii nu contenesc cu aprecieri și complimente. Aceasta a dat detalii despre marea transformare.

După cum se poate observa și în imaginile din galeria foto, cântăreața este într-o formă de zile mari, aproape trasă prin inel. Vedeta a ajuns acum să cântăreasă 55,3 kilograme doar cu alimentație sănătoasă și afirmă că se simte minunat în propria piele.

Sătulă de zvonurile conform cărora ar fi slăbit cu ajutorul unei diete minune, artista și-a lămurit admiratorii din mediul online că nu a apelat la nicio cură de slăbire extremă, ci doar a renunțat la alimentele care îi făceau rău. În prezent, aceasta nu mai consumă deloc alimente cu histamină, gluten și zahăr. În plus, ține cont să se hidrateze.

„-9 kilograme în 6 luni! Doar cu alimentație sănătoasă și potrivit pentru corpul meu”, a scris Adda pe contul său de Instagram.

„NU țin cură de slăbire! Mănânc alimente fără HISTAMINA – am intoleranță! Fără – GLUTEN- am intoleranță. Am renunțat și la ZAHAR- tot din cauze medicale. Mâncarea pe care o consum trebuie să fie proaspătă! Nu am voie să mănânc ceva gătit mai vechi de câteva ore, chiar dacă sunt alimente permise, pentru că nivelul de histamina crește și am erupții pe tot corpul.

Tam tam. Beau multă apă! Iau vitamine și suplimente ca să îmi întăresc imunitatea și să-mi repar organismul pe care l-am stricat singurică din cauza alimentației greșite, medicamente-antibiotice, antiinflamatoare etc și stres”, a clarificat ea la InstaStory.