Adda, reacția care l-a făcut să râdă pe Cătălin Măruță: ‘Nu e un caz social’

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea au venit împreună în emisiunea lui Cătălin Măruță, pentru a face testul relației lor. L-au trecut cu brio, dar Adda a avut și o reacție care l-a făcut să râdă pe prezentator.

Adda, reacția care l-a făcut să râdă pe Cătălin Măruță

Adda a venit ”La Măruță”, unde și-a prezentat cea mai nouă piesă, și anume ”Tramvaiul 23”, despre a cărui titlu spune că e o metaforă. Dar înainte de a vorbi despre piesă și relația cu soțul ei, Adda a făcut o remarcă care l-a făcut să râdă pe Cătălin Măruță.

”Stam tot timpul impreuna, nu ne plictisim niciodata. El nu e chiar asa un caz social cum crede lumea„, a spus Adda despre soțul ei. Adda a vorbit și despre piesa ei.

”Am lansat si un fel de vlog, oamenii pot sa vada multe lucruri, nu e doar de distractie, am lansat si piesa ”Tramvaiul 23”, este o stare, o metafora. In Mures nu este tramvai, ne-am cunoscut pe plaja, la mare. Mie nu imi place sa folosesc clisee in piesele mele” a spus Adda.

Adda și Cătălin la Testul Relației

Testul relației Addei și al lui Cătălin Rizea a dezvăluit multe lucruri despre cei doi. Așadar:

Adda vorbeste mai mult,

Adda spune mai des iarta-ma,

Adda e mai geloasa,

Catalin minte mai mult,

Catalin a spus prima data te iubesc,

Catalin se uita la filme pentru adulti,

Adda e mai critica

Tot Adda a vorbit și despre afecțiunea de piele pe care o are, afecțiune care i se acutizează mai ales când consumă alimente care conțin histamină.

”Copilul face foarte bine. Afectiunea apare oricum, mai ales cand manac ceva care contine histamina. Urmeaza vara si vreau sa imi asum asta, sunt foarte multi oameni care sufera de treaba asta si imi asum si vreau sa inspir oamenii sa poarte cu mandrie urmele. Sper sa ma vindec„, a spus Adda.

De altfel, Adda a vorbit despre boala sa pe rețelele de socializare.