Care este, de fapt, cauza bolii pe care o are Adda. Descoperirea medicilor

În octombrie 2020, Adda stârnea vâlvă în rândul fanilor săi din mediul online, după ce a ajuns de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate. Frumoasa artistă a făcut o reacție alergică la un anumit medicament, care i-a lăsat cicatrici profunde de piele. Imaginile pe care vedeta le-a împărtășit, atunci, cu prietenii săi virtuali au șocat o întreagă țară. Ce boală are, de fapt, Adda și cum se tratează.

După câteva luni în care Adda a făcut numeroase analize și a fost supusă unor examene medicale amănunțite, faimoasa cântăreața a aflat cum se numește boala de care suferă: dermografism. Această afecțiune este cunoscută și sub numele de urticarie dermatografică și este foarte greu de tratat.

În martie 2021, Adda le-a transmis un mesaj dur tuturor internauților care au criticat-o pentru felul în care a ales să se trateze pentru boala declanșată. Artista a început o cură puternică de detoxifiere și are mare încredere în specialiștii care au grijă de ea.

„Ok. Sunteti foarte multi “doctori” pe internet. Cu foarte multa ura! Am fost si raportata la Agentia Medicamentului de catre o doamna doctor care cica e cea mai buna pa’ histamina. Care, daca si-ar fi dorit sa ajute REAL,probabil mi-ar fi scris in privat care este leacul suprem pentru aceasta afeciune, din moment ce dansa il cunoaste si nu m-ar fi acuzat aiurea in tramvai.

Eu doar am tinut oamenii interesati de acest subiect la curent cu ceea ce fac si ceea ce incerc dupa MULTE investigatii facute de DOCTORI! Nu de samani si oameni ai pesterilor. AM SPUS faptul ca INCERC SI O ALTA ALTERNATIVA pentru ca NU VREAU sa iau pastile toata viata mea! Am scris in postare “POATE VA AJUT SAU INSPIR” nu am scrie FACETI CA MINE! Singurul lucru pe care l-am recomandat a fost o CARTE! Nu imi bagati cuvinte in gura, va rog! Intentia mea a fost una BUNA!

Sunt supravegheata de DOCTORI. TRATAMENTUL ESTE SPECIAL PENTRU AFECTIUNILE MELE PROPRII SI PERSONALE! Am sugerat mereu sa VORBITI CU SPECIALISTI! In alergologie, nutritie si ce vreti voi! Am dat o alta alternativa- daca alergologul te infunda de pastile care nu te ajuta cu nimic, incearca sa mergi la un nutritionist si poate o sa aflii cauza! E simplu! Fiecare actioneaza in functie de probleme, posibiltati, convingeri. Nu imi bagati cuvinte in gura! Multumesc frumos! Si cu asta am incheiat!”, a fost mesajul Addei de pe Facebook.