Dorian Popa a găsit rețeta succesului nu doar în ceea ce privește cariera lui din showbiz, unde este cunoscut ca artist, actor și blogger, ci s-a implicat serios și în domeniul imobiliar, ridicând mai multe case. De asemenea, a cucerit publicul și cu shaorme, o altă investiție de-a sa. Practic, artistul reușește să câștige sume colosale din diverse domenii și să își îndeaplinească cele mai scumpe dorințe, cum este mașina de lux Lamborghini Huracan, pe care și-a comandat-o în iunie și în posesia căreia a intrat luna asta. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, cântărețul ne-a povestit cum și-a recuperat banii de la un partener de afaceri, care îi datora 10.000 de euro, dar și că a renunțat la obiceiul de a risipi lunar zeci de mii de euro pe haine.

Dorian Popa: “Mi-a dat gaură de vreo 10.000 de euro”

Dorian Popa merge pe încredere în afacerile sale, considerând că fiecare este responsabil să livreze un serviciu de calitate pentru care este remunerat corespunzător. Artistul investește în continuare în imobiliare și nu face rabat de la calitate.

Dorian, cum ești ca șef pe șantier?

Încerc să nu fiu șef, încerc să remunerez oamenii de așa natură încât să înțeleagă singuri că trebuie să livreze calitate. Cred că un preț anume, bine, trebuie să fie la pachet și cu educație din partea celui care primește, dar cred că un preț care remunerează exact calitatea serviciului oferit ar trebui să îl liniștească pe om, să îl facă să muncească fără să fie strunit.

Ți s-a întâmplat să fii tras pe sfoară și să plătești mai mult decât face un serviciu?

Mi s-a întâmplat să fiu tras pe sfoară în sensul că unul dintre cei care construiau pentru mine s-a blocat din punct de vedere financiar. Nu știu dacă anumite vicii sau nu, dar nu a mai putut continua și mi-a dat gaură de vreo 10.000 de euro, dar a reușit să îmi restituiască o mare parte din ei. Ce crezi? Că nu m-am lăsat. I-am spus: nu facem tamtam, nu te dau în judecată, nu am absolut nicio problemă, înțeleg că orice om poate să mai facă și alegeri greșite în viață și să se lovească de ele, ai un an de zile să îmi restitui banii.

În maximum un an de zile să zicem mi-a dat un 70-80 la sută și are încă 10 degete! (râde)

Dar când ajungi la shaormerii, cum ești ca patron?

Nu există un lucru mai frumos decât campania pe care eu și colegii de la shaormeria Băneasa am gândit-o. Când ajung la shaormerie sunt extrem de fericit de fiecare dată. În rest băieții care au dezvoltată franciza se ocupă de absolut tot și cred că acesta este cel mai mișto lucru al noului mileniu: francizarea și faptul că cineva îți poate gândi dinainte întreaga afacere. Într-adevăr trebuie să plătești o sumă pentru asta, dar știi că ai tot know how-ul gândit și parafat.

Din ce face bani Dorian Popa

În prezent, care dintre activitățile tale e cea mai profitabilă?

Vreți să vă spun un lucru? Imobiliare, shaormițe. Vă spune fratele vostru: internetul este puterea. Când spuneam eu asta acum 4 -5 ani și râdeați de mine că stau și că mă filmez când fac hă hă hă și acum: cine râde la urmă, râde mai bine!

Deci îți merge bine pe toate planurile.

Toate merg bine, dar din punctul meu de vedere, unica mea dragoste este cariera pe care am început-o de la bun început și anume tot ce înseamnă media și entertainment

Dorian Popa: “Am mai renunțat la hainele pe care arunc zeci de mii de euro”

Pe tine cum te-au afectat scumpirile? Ce cheltuieli ai redus sau la care ai renunțat?

Am mai renunțat la hainele pe care arunc zeci de mii de euro, câteodată nu înțeleg de ce, pentru că am atât de multe, încât nici nu le port. Și am zis că ar fi aiurea efectiv și în perioada asta să-mi bat joc de bani așa. În rest, eu nu am cheltuieli în afară de haine. Eu am cheltuieli multe în investiții, acolo bag la greu, iar de investit nu am investit mai puțin, nu am făcut rabat de la calitate, pentru că este pe primul loc calitatea.

