Cadoul de 10.000 de euro primit de Dorian Popa. Mulți doar visează la așa ceva EXCLUSIV

Dorian Popa, actor și solist, va pleca în cursul dimineții de luni în Italia, pentru a fi prezent la un eveniment important în ceea ce-l privește. Va vizita prima fabrică Lamborghini, din istorie, și va participa, apoi, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, la dezvelirea mașinii pe care o va conduce, și pentru care a plătit nu mai puțin de 290.000 de euro.

Dorian Popa, unul dintre artiștii cu cele mai mari încasări, a început anul în forță și, deja, la jumătatea lunii ianuarie, i s-au îndeplinit trei dorințe. Artistul a fost extrem de mulțumit de implantul de păr făcut, a mai vândut o casă, cu 200.000 de euro, iar de luni va deveni proprietarul în acte al unui Lamborghini.

Acesta va pleca spre Italia în cursul dimineții, unde va vizita prima fabrică Lamborghini, din istorie, și va participa apoi, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, la dezvelirea mașinii pe care o va conduce, și pentru care a plătit nu mai puțin de 290.000 de euro:

Întrucât și-a dorit o mașină nouă, cu zero kilometri la bord, artistul a fost nevoit să aștepte nu mai puțin de șase luni, pentru a intra în posesia ei, iar acum visul i se va îndeplini și va circula pe șoselele din Domnești, unde locuiește, la volanul unei limuzine cabrio pe care nu și-o poate permite oricine:

”Nu m-a deranjat că a trebuit să aștept, pentru că am vrut o mașină nouă și am plătit un avans de 20.000 de euro încă de atunci. Am vrut să fie neagră, ca să o pot colanta mai bine. Prima oară va fi kaki, precum jeleul, pentru că vreau să semene cu surioara ei”, ne-a mai spus Dorian Popa .

Altfel, zilele trecute, artistul a mai reușit să-și adauge în cont încă 200.000 de euro, după ce a mai vândut o casă din cele șase construite:

„Am mai vândut o casă, e a treia din cele șase pe care am dat-o. Prețul unei case e de 200.000 de euro. Mai am un teren pentru încă două vile și mai cumpăr altul de încă patru, tot lângă mine. Vreau să am cartierul meu, să mă împânzească. Azi la 8 dimineața eram deja pe șantier. Încasările trebuie să fie punctul de deblocare pentru o investiție imobiliară grandioasă, nu vreau să cheltui niciun leu din ce iau de acolo, ci să investesc în ceva mai bun. Am în cap să fac un cartier mare…În Domnești nu avem voie să facem blocuri, iar eu nu vreau să plec din Domnești”.