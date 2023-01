La ce intervenție estetică a apelat Dorian Popa, „Prinţul Internetului”. „Zici că lucrează cu bibelouri”. Afacerea care l-a îmbogățit într-o zi cu 200.000 de euro EXCLUSIV

Artistul Dorian Popa a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că la doar cinci zile de la implantul de păr s-a refăcut complet. Acesta ne-a mai spus, de asemenea, că zilele trecute a reușit să mai vândă încă o casă, din cele șase pe care le-a construit, prețul uneia fiind de 200.000 de euro și că urmează să mai cumpere un teren pentru a mai ridica și alte clădiri.

În timp ce mulți dintre colegii săi de breaslă se răsfață în vacanțe exotice, Dorian Popa a început anul în forță. Mai întâi, încă din primele zile ale lui 2023, și-a făcut implant de păr întrucât a considerat că nu mai este așa de des și, ne spune tot el, la doar cinci zile după s-a refăcut complet.

Artistul și-a făcut această nouă intervenție estetică la o clinică din România și a explicat care e motivul pentru care nu ar urma exemplul altor artiști, de a apela la medicii din Turcia:

Am văzut mulți oameni cu implant acolo, care aveau multe efecte secundare. Eu niciodată nu am avut umflături, nimic. Atâta timp cât în țară e calitate mai bună, ca afară, de ce să te duci acolo?”.

„Nu că a fost doar senzațional, dar la cinci zile după nu mai am nicio urmă de intervenție. Domnul doctor zici că lucrează cu bibelouri. Implantul l-am făcut în România.

Dorian Popa nu ne-a ascuns faptul că mai are încă două intervenții estetice, mai precis un implant de barbă și o modificare a frunții. Artistul știe deja ceea ce va urma, până când va avea iar o podoabă capilară bogată.

„Până acum mi-am pus barbă, acum doi ani mi-am făcut fruntea dreaptă, că am vrut eu să fie conturul drept pentru când sunt tuns scurt. Am luat primul contact cu domnul doctor când mi-am pus implant de barbă, că îmi doream foarte mult și nu aveam.

Când eram mai mic, am rugat un prieten să-mi aducă ceva de la mămica lui care locuia în Norvegia, să dau pe față, să-mi crească barba, dar crema cu ulei de ricin a fost apă de ploaie.

Am fost uimit de felul în care a crescut și cât de deasă a crescut după implant și a început să-mi placă să-mi satisfac mofturile.

Părul meu pare ok, dar dacă ești atent la detalii, pentru faptul că am 34 de ani, părul nu mai avea aceeași densitate și am vrut să fiu o versiune mai bună a mea, dacă acum pot, nu mă doare, nu mi-e frică.

După implant, recuperarea de șapte-zece zile e foarte simplă. După următoarele două-trei luni îți cade părul, pentru că rădăcina prinde viață și dă afară firul implantat. Dar apoi începe să recrească altul.

După două-trei luni, până la un an, îți crește apoi tot părul. Voi rămâne tuns scurt, nu-mi vreau plete. De pe șantiere de multe ori plec la filmări, iar după duș e mult mai simplu așa”.