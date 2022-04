Cum a ajuns Liviu Vârciu să doarmă în mașină. Le-a mărturisit fanilor tot

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai apreciați și populari artiști ai României, reușind să cucerească inimile fanilor din toate colțurile țării datorită carismei, șarmului și a simțului umorului extrem de bine dezvoltat. Recent, preferatul lui Nea Marin a fost suprins dormind în mașină. Sub ce circumstanțe a ajuns în această poziție.

De mulți ani de zile, Liviu Vârciu a renunțat la muzică și și-a încercat norocul în cinematografie, visând la o carieră de producător de film. Prima sa peliculă, „Zăpadă, ceai și dragoste”, este un proiect la care artistul a muncit din greu, zi și noapte, și de care este foarte mândru.

Cu toate acestea, Liviu Vârciu nu se oprește aici și deja le pregătește fanilor săi o nouă surpriză în materie de filme. Pentru că este un om responsabil și muncitor, Liviu Vârciu face multe sacrificii, de dragul artei.

De exemplu, recent, preferatul lui nea Marin Barbu a fost nevoit să doarmă în propria mașină, din cauza programului său încărcat și a proiectelor extrem de solicitante.

Cu toate acestea, Liviu Vârciu i-a sfătuit pe prietenii săi virtuali să nu-i urmeze exemplul, deoarece poziția incomodă în care a dormit i-a provocat anumite dureri de spate.

„Ca orice producător de film care se respectă, am dormit în mașină o oră. N-am avut bani de cazare (râde). Am dormit sub soare și m-am trezit lac. Așa strângem bani. Să nu faceți chitroșenia mea. Luați un milion jumate sau două și dormiți într-un pat. Mi-am rupt spatele.”, a declarat Liviu Vârciu pe contul său de Instagram.