Liviu Vârciu, nou sacrificiu pentru fiica lui. Ce va face pentru Carmina: „Terminasem și eu, dar acum trebuie sa fac altele”

Liviu Vârciu este un tătic model. Pe lângă ce doi copii pe care îi are cu Anda Călin, vedeta mai are o fată dintr-o relație anterioară. Carmina are 19 ani și s-a mutat din București. Chiar dacă nu locuiesc împreună, cei doi au o relație apropiată, iar adolescenta îl consideră pe tatăl ei cel mai bun prieten. Cântărețul încearcă să mențină un echilibru în viața personală și niciodată nu a lăsat-o deoparte pe Carmina, cu toate că acum are doi copilași mici.

Liviu Vârciu scoate din buzunar o sumă uriașă pentru fiica lui cea mare

Ba dimpotrivă, Liviu Vârciu este dispus să facă sacrificii financiare pentru a își vedea fetița fericită și împlinită. Prezentatorul tv are de gând să se împrumute la bancă pentru a îi oferi fetiței sale siguranța financiară de care are nevoie la început de drum.

Cu toate că nu este prima oară când o face, Vârciu este dispus să mai facă un credit la bancă pentru fata lui cea mai mare. Carmina împlinește anul acesta 20 de ani, iar de ceva timp ea s-a mutat din București, unde locuia cu mama ei.

Într-un interviu la emisiunea lui Dan Capatos, prezentatorul a spus că abia terminase cu creditele, însă acum este nevoie să facă un altul pentru a îi cumpăra fiicei sale un apartament și o mașină, având în vedere că tocmai a obținut permisul de conducere.

“Copii mari, cheltuiala mare. Trebuie sa-i iau apartament lui fii-mea în București pentru ca s-a mutat la facultate aici. Bineînțeles, trebuie sa-i iau mașina și uite așa terminasem și eu cu creditele pe care le-am făcut, dar acum trebuie sa fac altele pentru ca trebuie să-i iau apartament (…) Îi mulțumesc lui Dumnezeu ca am reușit sa o mut pe mama, i-am făcut o căsuța mult visata lângă București, în Ilfov”, a declarat Liviu Varciu la Antena Stars.

Prezentatorul face încă un sacrificiu financiar

Cântărețul și-a construit o casă alături de Anda Călin și cei doi copii. Ei și-au dorit o casă mare în care să aibă tot confortul de care au nevoie.

Cu toate că a fost dificil din punct de vedere financiar, vedeta și-a văzut visul împlinit. Locuința dispune de mai multe dormitoare, un jacuzzi, dar și un cinema unde poate petrece timp alături de familia lui.

De fapt, el a apelat și la prieteni pentru împrumuturi. Numai de la Nea Marin s-a împrumutat cu 50.000 de euro pentru a termina construcția și amenajarea casei.