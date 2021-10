Cum a ajuns Christian Sabbagh la poliție din cauza soției sale. Am aflat tot ce s-a întâmplat între ei

Christian Sabbagh și cea de-a treia soție, Iulia, formează un cuplu de aproximativ 8 ani. Cei doi s-au confruntat cu o situație neobișnuită, mai ales pentru că vedeta de la Kanal D a ajuns la poliție din cauza partenerei sale.

Soția lui Christian Sabbagh a cerut un ordin de protecție temporar, așa că prezentatorul de televiziune a decis să vorbească despre ce s-a întâmplat între el și partenera lui. Vedeta de la Kanal D neagă orice episod violent și a explicat că totul a început de la o ceartă.

Totuși, Christian Sabbagh s-a văzut nevoit să dea declarații la secția de poliție. Acesta a spus că totul a început în momentul în care a refuzat să îi dea telefonul partenerei sale, chiar dacă aceasta era supărată pentru că admiratoarele îi trimiteau vedetei de la Kanal D tot felul de mesaje.

A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind… Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică.”, a mai zis el.

„Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori/admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă.

Christian Sabbagh a menționat că aceasta nu este singura ceartă care a pornit din cauza geloziei. Acesta a ajuns în fața autorităților pentru a oferi explicații cu privire la ce s-a întâmplat între el și soția lui, Iulia.

„M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: ‘cum, dom`le, violență domestică?’ (…) Nu aveam ce să ascund în telefon, nici măcar nu are parole telefonul. Oricum a văzut mesajele.

În același timp, Christian Sabbagh neagă orice formă de violență, explicând că nu a existat o ceartă de așa natură între el și partenera lui. Prezentatorul de televiziune a declarat că nu și-a lovit partenera, chiar dacă Iulia a obținut un ordin de restricție împotriva lui.

„Nu am lovit-o, nu am împins-o… Cearta e o formă de violență. Doamne ferește, eu nu sunt un om violent. Nu există așa ceva. Mă vedeți pe mine în postura să îmi lovesc soția? Să lovesc o femeie? Nu am făcut în viața mea așa ceva…”, a adăugat starul Kanal D.