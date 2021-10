Soția lui Christian Sabbagh, prima reacție după ce ar fi cerut ordin de restricție. Ce a spus femeia

După ce au apărut zvonuri în presă privind existența unui presupus ordin de restricție pe numele lui Christian Sabbagh, soția celebrului jurnalist spune adevărul din spatele speculațiilor. Cum se înțeleg, de fapt, cei doi parteneri.

Iulia, soția lui Christian Sabbagh, a infirmat zvonurile potrivit cărora mariajul ei cu faimosul jurnalist ar întâmpina probleme. După ce au apărut informații privind un presupus ordin de restricție pe care bruneta l-ar fi înaintat în urma unei plângeri la poliție, partenera de viață a lui Christian Sabbagh face lumină asupra cazului.

Iulia Sabbagh a declarat că nu se pune problema unui ordin de restricție și că nu a făcut nicio plângere la poliție pe numele soțului ei. Mai mult de atât, fermă de poziții, bruneta a specificat faptul că s-a produs o eroare la mijloc și că totul ar fi fost o neînțelegere, pornită de la o glumă în cuplu.

„Nu am depus nicio plângere și nu am solicitat vreodată emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului meu. Am fost în eroare cu privire la documentele întocmite de organele de poliție. Noi ne iubim și ne respectăm, totul a plecat de la o glumă banală din discuții contradictorii.

Nu îmi doresc să devin persoană publică și nici nu am nevoie de promovare prin acest mod! Sunt o mama dedicată creșterii copiilor și îmi doresc să le ofer o educație corespunzătoare! Sper că am lămurit acest aspect și nu vom mai fi subiect pentru presă.”, a declarat Iulia Sabbagh pe contul său personal de pe una dintre cele mai cunoscute rețele de socializare.