Culiță Sterp a devenit pentru prima oară tătic și este extrem de mândru! Fostul concurent de la Survivor nu a rezistat foarte mult fără să le dezvăluie fanilor din mediul virtual prima poză cu bebelușul său, dar și cu iubita sa ce l-a făcut cel mai fericit om din lume.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu pot să își strângă de acum bebelușul în brațe. Cei doi sunt cei mai fericiți pentru că micuțul a venit în viața lor, așa că artistul i-a transmis iubitei sale, dar și fiului lui, un mesaj minunat în mediul online. Fostul concurent din Republica Dominicană și-a emoționat admiratorii în momentul în care a explicat că o să facă tot ce poate pentru ca familia lui să fie mereu fericită.

„Astăzi 17 iunie, am văzut cum arată fericirea, până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment, aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți, pentru că vă schimbă viața cu adevărat. 4 kg și 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat, pe care l-a adus pe lume cea mai frumoasă și cea mai iubită mămică din lume, Daniela Iliescu! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic!”, a scris Culiță Sterp pe Instagram.