Când se căsătorește Culiță Sterp cu Daniela Iliescu. Fostul concurent de la Survivor 2021 s-a dat de gol

Culiță Sterp și Daniela Iliescu sunt pe cale de a devenit o familie fericită! Frumoasa blondină mai are doar câteva zile și va naște primul copil al cuplului. Fostul Faimos de la Survivor a apelat la producătorii emisiunii din Republica Dominicană pentru a putea ajunge în România și de a fi alături de iubita lui atunci când îi va aduce băiețelul pe lume.

Deși fanii l-au tot întrebat pe artist când își va duce iubita la altar, Culiță Sterp spune că plănuiește să o ceară în căsătorie pe mama viitorului său copil dar se gândește la un moment oportun pentru ca întrebarea să fie fără de cusur.

Acum câteva zile, Raluca Dumitru a spus adevărul despre conflictul dintre ea și Culiță Sterp. Fosta Faimoasă a spus că scandalul dintre ea și colegul ei de echipă a început de la o neînțelegere din camp. Ea i-a reproșat lui Ștefan Ciuculescu că l-a votat pe Cosmin la un Consiliu de nominalizare, iar manelistul ar fi sărit în apărarea fotbalistului.

„Acel scandal între mine și Culiță a pornit de la cineva care s-a dus și i-a spus lui Culiță că eu m-am dus și am vorbit urât despre el. Eu am o bănuială, dar nu știu sigur. Este între Ștefan și Irisha. Cineva i-a spus ceva despre mine, că am spus eu ceva despre el, iar el a strâns o răutate față de mine și a încercat să mă atace.

Într-o seară eu m-am luat de Ștefan pentru că l-a nominalizat pe Cosmin. De aici a început Culiță și Ștefan, erau doi bărbați pe mine și spuneau vorbe. Mă atacau, atât Culiță, cât și Ștefan. Pur și simplu nu știam cum să reacționez. Am încercat să nu fac un conflict foarte mare. Nu înțelegeam, mă gândeam că era nemulțumirea lor că a plecat Irisha și se răzbună pe mine. Apoi am aflat ce a auzit el”, a declarat Raluca Dumitru pentru sursa citată.