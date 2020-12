Cu ce superconcurentă de la X Factor a scos Adda colind. O să fie hitul Crăciunului 2020

Începe sărbătoarea, așa că încep colindele. Artiștii se întrec în a scoate cântece de Crăciun inedite, iar din spate vine tare Adda, cu o colaborare spectaculoasă. Vedeta a ales ca în acest an să intre în casele oamenilor în compania unei concurente ”X Factor”.

Adda, colaborare surpriză de Crăciun. A scos un colind cu o concurentă X Factor

Andrada Precup a creat multe momente emoționante pe scena ”X Factor” 2020. „Lie, Ciocârlie” a fost, cu siguranță, cel care a rămas în inimile telespectatorilor. De altfel, ea își câștigase locul în sufletele românilor încă din 2015, după ce a participat la ”Românii au Talent”, mulți numind-o atunci „fetița oarbă cu voce de înger”.

Adolescenta de 17 ani, care i-a răscolit și pe membrii juriului ”X Factor” cu fiecare interpretare, l-a determinat pe unul dintre ei, Florin Ristei, să afirme, după ”Lie, Ciocârlie”, că ea ar trebui să câștige concursul. Pe mentorul ei l-a redus la tăcere, Ștefan Bănică Junior lăcrimând adesea atunci când o vede manifestându-și talentul.

Fata se află acum în finală, unde o vom vedea evoluând vineri, 18 decembrie, de la orele 20:30, pe Antena 1. Până atunci, porțile deja i s-au deschis. Cea care a stat în spatele uneia a fost Adda, care a invitat-o pe concurentă la cânt. Vedeta i-a propus acesteia o colaborare inedită.

„O să ascultați și piese semnate ‘Andrada’ cât de curând”

„Am vazut-o pe Andrada la X Factor. Am auzit cum a interpretat “Lie ciocarlie” si parca am simtit ca o sa ne cunoastem! Dupa cateva zile, a inceput campania #AjutEu, unde era prezentata povestea ei. Un copil atat de talentat, de pur si inocent! O fata atat de muncitoare si de hotarata sa-si urmeze visul! O voce uimitoare! Un exemplu de vointa si putere pentru noi toti!

Cel mai tare m-a impresionat ca isi dorea sa ma intalneasca, sa ajunga intr-un studio si mai ales sa compuna!

Asa ca i-am facut o surpriza. Am compus impreuna un colind emotionant. O sa il ascultati peste cateva zile. La fel cum o sa ascultati si piese semnate “Andrada” cat de curand! Pana atunci! Votati-o MAINE in FINALA X FACTOR!!! Prin SMS la nr 1313 text ANDRADA!!!! ❤️❤️❤️”, a scris Adda pe Facebook.

Finaliștii X Factor: Super 4, Andrada Precup, Adrian Petrache și Sonia Mosca

Adrian Petrache este finalistul Loredanei Groza: „Îți place să iei lucruri care există deja și să transformi, să reinventezi și este o calitate extraordinară. Pentru că eu cred în artă, cred în talent, cred în ceva care trebuie să fie numai al tău (…) vreau să merg spre trofeul X Factor cu Adrian Petrache”.

Florin Ristei a avut de ales între italienii de la ”Super 4” și grupul de fete format în audiții și coordonat de el până în semifinală. A ales experții, de această dată. „Celălat grup pe care l-aș putea alege astă seară este format din oameni cu care rezonez foarte tare pentru că mie imi place să cred că aș putea fi un al 5-lea membru acolo, la nivelul lor. Sunt oameni care au muncit pentru locul ăsta pe care îl au, sunt un grup de profesioniști”, a fost decizia juratului.

Ștefan Bănică Junior le-a avut pe Alexandra Sîrghi și Andrada Precup și a ales-o pe cea din urmă: „Ați cântat excelent amândouă. Iarăși m-ați surprins, este un plus de la ce am auzit la repetiții și până astăzi. (…) Alexandra ai fost senzațională. Tu reprezinți pentru mine forța, locomotive din punct de vedere vocal. (…) Din punct de vedere feeling, emoție, nu am auzit acuratețe mai mare decât a Andradei”.

Delia a eliminat-o pe Alina Dincă și a rămas în luptă cu italianca Sonia Mosca: „Sunt convinsă că am luat cea mai bună decizie. Merg cu toată încrederea înainte. Sonia este o competiție zdravănă pentru oricare”.