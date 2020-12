Ce concurenți sunt în finala X Factor și cine e marele favorit

Emisiunea X Factor, sezonul 9, de la Antena 1, se apropie de final. A mai rămas doar o săptămână până la finală. În competiția acerbă au mai rămas în urma duelurilor vocale, doar opt concurenți. Vineri vom afla care dintre aceștia este câștigătorul. Iată ce concurenți sunt în finala X Factor.

Cele patru echipe îi au ca mentori pe: Delia, Loredana, Florin Ristei și Ștefan Bănică. Aceștia și-au ales favoriții. Dacă ei câștigă sau nu, depinde doar de votul celor de acasă.

Vineri, 11 decembrie 2020, a avut loc semifinala, în cadrul căreia 8 concurenți s-au duelat pentru a obține locul în finala X Factor. Iată care sunt cei 4 finaliști ai sezonului 9 de la X Factor, potrivit site-ului a1.ro:

Adrian Petrache face parte din echipa Loredanei la X Factor 2020. Acesta este caracterizat ca fiind un tânăr cu suflet sensibil, care este îndrăgostit de chitară. Acesta a câștigat duelul cu Iulian, interpretând o piesă în limba franceză, alături de un band format din frații și prietenii săi.

Andra Precup feste concurenta care a ajuns în finala X Factor, sezonul 9 și care face parte din echipa lui Ștefan Bănică. Aceasta s-a duelat cu Aalxandra Sîrghi.

”Ați cântat excelent amândouă. Iarăși m-ați surprins, este un plus de la ce am auzit la repetiții și până astăzi. (…) Alexandra ai fost senzațională. Tu reprezinți pentru mine forța, locomotive din punct de vedere vocal. (…) Din punct de vedere feeling, emoție, nu am auzit acuratețe mai mare decât a Andradei”, a spus Ștefan Bănică.