Cu ce se ocupă părinții lui David Popovici, de fapt. Marea oportunitate pe care a refuzat-o pentru România

David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 100 m liber, fiind al doilea său titlu la Mondialele de nataţie de la Budapesta. Prin performanța sa, el a devenit al doilea sportiv din istorie care reușește să câștige și proba de 100 de metri liber, dar și cea de 200 de metri liber la aceeași ediție a Campionatelor Mondiale.

Numele lui David Popovici este acum pe buzele tuturor, însă puțini îi știu povestea de viață și cum s-a îndrăgostit de înot. David Popovici a început înotul la bazinul de la „Lia Manoliu”. A ajuns acolo pentru o scolioză diagnosticată la patru ani. Copilului i-a plăcut contactul apa, iar de la vârsta de nouă ani el colaborează cu antrenorul Adrian Rădulescu.

După prestația excelentă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în care ratat puțin podiumul, acesta a fost asaltat de oferte, inclusiv aceea de a-și continua studiile și cariera sportivă în SUA.

Însă el a optat pentru rămânerea în țară și doar a schimbat clubul: a trecut de la Steaua, la Dinamo.

„Eu vreau să continui să mă antrenez cu antrenorul, cu echipa mea şi, implicit, dacă se va întâmpla asta, va trebui să rămân în România şi pentru studii. Vreau să rămân alături de echipa mea şi să continui studiile în România. Dar nu rămân aici pentru că neapărat vreau să continui studiile în România, vreau să continui înotul alături de oamenii pe care îi am în jurul meu, în care am maximă încredere.

(…) Printre lucrurile de care aş putea să dispun eu în America ar fi parteneri de antrenament mai pregătiţi, la nivelul meu, sau poate mai sus, numai că din punct de vedere al condiţiilor, acum, cu echipa pe care o am şi care mă sprijină, îmi e foarte bine aici. ”

(…) A contat foarte mult ce am vorbit cu Robert Glinţă (n.r. – alt înotător al lotului olimpic), pentru că am foarte mare încredere în Robert, suntem prieteni şi ştiu că mi-ar spune numai adevărul. Am aflat foarte multe, şi părţi bune şi părţi rele despre America, şi am încercat să judec obiectiv şi imparţial”, spunea David Popovici într-un interviu pentru adevarul.ro.