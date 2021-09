Cu ce se ocupă Daniela Crudu după ce s-a retras din televiziune. Cum face bani: ”Am tot ce-mi doresc” EXCLUSIV

Fosta asistentă tv ne-a mărturisit că nu mai este tentată să revină pe micul ecran și că în prezent se descurcă foarte bine, pe plan financiar.

Ce face acum Daniela Crudu? Vedeta a părăsit micile ecrane

Daniela Crudu, fosta asistentă tv a lui Dan Capatos, fostă Burlăciță și cândva abonată la show-urile tv, s-a retras de ceva timp de pe micul ecran. Bruneta care făcea furori în show-bizz-ul autohton încearcă acum să-și trăiască viața departe de lumina reflectoarelor și , spune aceasta, nu mai este tentată să revină în televiziune.

„M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Survivor, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă. Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des. Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare. Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu”, a declarat Cruduța pentru playtech.ro

MC în cazinouri, ședințe foto pentru reclamă la o vodkă

Daniela Crudu nu se poate însă plânge, pe plan financiar. Bruneta se află la Sibiu, pentru o ședință foto la o reclamă pentru un brand de vodkă.

”Am un shooting la Sibiu, la un brand de vodkă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie…Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine”, ne- a mai spus aceasta.

Dependentă de cola

Fosta asistentă tv nu a ascuns faptul că nu urmează niciun regim alimentar pentru a-și menține silueta și nici nu obișnuiește să facă sport. Din contră, e dependentă de

cola, spune ea, și nu numai.

”Sport nu mă omor să fac. Nu prea am nici timp. Nu prea mănânc. De exemplu, astăzi am mâncat doar niște sticksuri. Am pozat toată ziua, acum sunt la masă, dar nu mi-e foame. Așa mi se întâmplă când am ceva de făcut, nu am poftă de mâncare. Acesta cred că este secretul, că mănânc rar, o dată pe zi sau la două zile. Nu țin regim, beau prostii, cola, redbull. Sunt dependentă de cola, astea îmi dau energie. La fel și cu cafelele”, a adăugat Cruduța.

În ce țară și-ar dori să trăiască

Chiar și-n timpul pandemiei, Cruduța a călătorit peste hotare, ea întorcându-se, recent, din Suedia. Bruneta ne-a mai spus, cu această ocazie, care este însă țara în care și-ar dori să trăiască. ”Mi-ar plăcea să stau în Londra, e în stilul meu, cu cluburi, locuri de ieșit peste tot. Mie nu-mi place liniștea”, a motivat aceasta.