Daniela Crudu este din nou singură?! Detaliul care confirmă despărțirea de iubit

Daniela Crudu este din nou singură? Ce detalii se cunosc despre viața amoroasă a fostei asistente păcătoase? Un amănunt confirmă despărțirea de partenerul său. Ce a lăsat bruneta la iveală?

Daniela Crudu s-a despărțit de iubit?

Se pare că Daniela Crudu este din nou singură și fără obligații. Bruneta a ales să rupă orice legătură cu bărbatul cu care s-a iubit, lucru confirmat de câteva detalii pe care le-a lăsat la suprafață vedeta. Cea din urmă a avut multe relații de-a lungul timpului, dar în toată această vreme nu s-a afișat cu toți bărbații pe care i-a iubit.

Acesta nu a fost și cazul fostului amorez alături de care s-a pozat, semn că între ei a fost o poveste destul de serioasă. Daniela a devenit o persoană cu mult mai discretă în anii ce au trecut după experiențele pline de scandal avute.

În urmă cu câteva luni chiar recunoștea faptul că este într-o relație despre care nu dorește să ofere prea multe detalii, iar acum din păcate se vorbește din nou de despărțire. Prima apariție împreună cu tânărul a fost chiar de ziua ei de naștere pe care și-a petrecut-o într-un club de fițe din Capitală.

„Nu știi că nu se pune…”

Un prim semn că lucrurile nu mai sunt așa roz ar fi dispariția pozelor cu acesta. Mai mult decât atât, bruneta a împărtășit cu fanii ei din mediul online o piesă tristă care probabil îi sugerează stările:

„Am fost la piramida lui Keops. Am văzut Sfinxul. Mi-a plăcut foarte tare, am simțit o energie și mi-am pus o dorință, sper să se îndeplinească. Nu, nu vreau să mă mărit. Să devin milionară, da. Sunt singură în pozele din Kairo, păi normal, nu știi că nu se pune… Da, am iubit, să zic. Să zic că da, să sperăm că nu. Secret”, povestea Daniela Crudu.

