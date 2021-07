Daniela Crudu a pozat nud pe balconul unui hotel. Cum a fost surprinsă fosta asistentă TV FOTO

Daniela Crudu și-a surprins din nou fanii! Cunoscuta fostă asistentă păcătoasă a pozat nud pe balconul unui hotel. Cum a fost surprinză celebra brunetă din showbiz-ul românesc? Propunerile indecente din partea bărbaților cu siguranță nu s-au lăsat așteptate.

Daniela Crudu și-a surprins și de această dată fanii, după ce a pozat complet goală pe terasa unui hotel de lux din Mamaia. Celebra brunetă nu s-a sfiit să le arate întâi de toate costumul de baie miniscul pe care a ales să-l poarte, ulterior dezbrăcându-se pentru a nu se bronza inestetic.

Postările vedetei au strâns nenumărate reacții, multe dintre ele fiind de la bărbații care au măgulit-o și care cu siguranță i-au făcut propuneri indecente. Fosta asistentă păcătoasă a transmis un mesaj subliminal prin intermediul pozei de colecție în care apare în costumul Evei.

Daniela are un trup de zeiță de care se îngrijește pe cât de bine poate, deși mai pierde nopțile și recunoaște că mănâncă uneori ce poftește, motiv pentru care a considerat că nu poate să rămână doar pentru ea, așa că și-a făcut o poză nud pe terasa hotelului unde s-a cazat.

Desigur că a dus ipostaza într-o zonă artistică și câtuși de puțin decentă, așa că și-a acoperit zonele intime cu un prosop alb. Mulți dintre fani sunt de părere că aceasta trăiește din nou fiorii dragostei, după ultimul emoticon ales de vedetă la postări.

Cei care o îndrăgesc i-au fost alături în cel mai greu moment, atunci când a fost agresată de fostul iubit croat. Bruneta a avut nevoie de îngriirile medicilor în urma violențelor la care a fost supusă de bărbatul care spunea că o iubește.

„De croat nu mă mai interesează. Nu-l mai halesc. Să nu-i mai văd fața ăluia niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop. Cum să mă întorc la el? Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Nu vreau să-i mai văd mecla ăstuia imediată. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem că noi stăteam doar în vacanță’

Daniela Crudu