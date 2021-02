Românii au talent, sezonul 11. Secrete din culise înainte de marea premieră de vineri

Săptămâna acesta, vineri 5 februarie 2020 va începe sezonul 11 al emisiunii Românii au talent de la Pro TV. Cei mai talentați români vor fi jurizați de către cei patru jurați. Iată ce secrete mai putem afla din culisele Românii au talent, sezonul 11.

Începând de vineri 5 februarie, emisiunea Românii au talent revine la Pro TV, cu cel de-al unsprezecelea sezon. Concurenții care au au vrut să se autodepășească au venit în fața juriului în fața căruia vor să demonstreze unde i-au adus munca și pasiunea pentru ceea ce fac.

Printre noutățile pe care le aduce acest sezon se numără și faptul că de această dată, emisiunea va fi difuzată de două ori pe săptămână. Dacă până acum fanii emisiunii erau obișnuiți să o urmărească în fiecare seară de vineri, începând din acest sezon, aceasta va fi difuzată și lunea.

O altă noutate a sezonului 11 Românii au talent este dată de faptul că a fost înlocuit un membru al juriului. Este vorba despre dansatorul Mihai Petre, care a fost înlocuit cu actrița Alexandra Dinu. Așadar, juriul va avea patru membri ca și până acum, format din următorii membri:

Deși pentru prima dată în rolul de jurat, Alexandra Dinu este o actriță cu experiență atunci când vine vorba de spectacole. Ea și-a început cariera producând și prezentând emisiunea ProMotor de la Pro TV. Acest lucru se întâmpla în 2004. A urmat apoi mutarea în Italia, unde a jucat în numeroase filme internaționale. A jucat și in 10 seriale tv în Italia, alături de actori precum: Adrien Brody și Antonio Banderas. Alexandra a declarat cu ceva timp în urmă că va îmbina empatia cu exigența când se va afla la masa juriului Românii au talent, sezonul 11. Ea ne-a asigurat că pe parcursul emisiunii va utiliza toate cunoștințele pe care le-a acumulat în cariera sa:

”Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!” declara Alexandra Dinu potrivit stirileprotv.ro.