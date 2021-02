Cu ce se ocupă acum Cosmin Cernat, fostul prezentator de la Exatlon România, de la Kanal D

Cosmin Cernat este moderatorul a trei ediții de Exatlon, precum și a primului sezon el reality show-ului de la Kanal D, Survivor România. De asemenea, acesta a prezentat emisiunea Fan Arena care era difuzată în continuarea Survivor România pentru a comenta evenimentele din episodul respectiv, alături de persoane apropiate concurenților. Iată cu ce ce ocupă acum Cosmin Cernat.

Cosmin Cernat și-a făcut debutul în presa sportivă în anul 1994, la redacția de Sport a ziarului Dimineața. În anul 1997 s-a mutat la TVR. Din anul 2007 lucrează pentru Kanal D. A fost redactor-șef al Știrilor sportive Kanal D și prezentator și realizator al emisiunilor Fluier de start și Fluier final. De-a lungul timpului a prezentat mai multe emisiuni, printre care:

El a mai fost comentator al meciurilor de handbal, atletism, baschet și sporturi de iarnă, precum și a Jocurilor Olimpice pentru șapte ediții consecutive.

Potrivit voceabanilor.ro, în momentul de față, Cosmin Cernat, fost moderator am emisiunilor Exatlon și Survivor România și prezentator al emisiunii Fan Arena, care cu vocea sa inconfundabilă a dat viață de-a lungul timpului acestor concursuri, are un alt job, unul nou chiar și pentru acesta.

Actualul job al lui Cosmin Cernat este legat tot de trustul Kanal D. El este cel mai nou realizator din echipa Radio Impuls. Pe data de 20 septembrie 2020 a avut prima emisiune, alăturându-se proiectului toamna trecută.

„Să prezint o emisiune pe undele radio reprezintă ceva cu totul nou în viața mea profesională, o provocare și o bucurie uriașă. Lucrez în media de 25 de ani, în televiziune și comentariul sportiv, am trecut printr-o serie de etape și sunt fericit că pot să mă implic acum într-un asemenea produs radio.

Emisiunea de interviuri „Invitatul de 12” face apel și la experiența mea de intervievator și pot să spun că este o reală plăcere să stau de vorba cu invitații mei, să aflu cât mai multe lucruri despre viața lor, despre carieră și formarea lor.

Am avut plăcuta supriză să mi se spună că am voce radiofonică, cred că „timbrul”, cadența vin din comentariul sportiv. Tot ce am acumulat până acum în profesia mea mă ajută în această nouă etapă, căreia mă dedic cu mare bucurie”, a declarat Cosmin Cernat.