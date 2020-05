În prezent, Cosmin Cernat trece printr-un proces de transformare dificil de înțeles, în special pentru un bărbat. Se pare că prezentatorul slăbește incredibil de mult, de la o zi la alta, ajungând numai piele și os!

Cât de bolnav este, de fapt, Cosmin Cernat. Prezentatorul a dat răspunsul după imaginile care au surprins pe toată lumea

După ce a fost explus din postura de prezentator a emisiunii Exatlon și pus să discute despre culisele emisiunii Survivor România, Cosmin Cernat a trecut prin tot soiul de transformări, inclusiv fizice.

Astfel că au fost foarte mulți cei care au observat că a slăbit nejustificat în ultima perioadă, însă el a pus totul pe seama unei dorințe personale, nicidecum din cauza vreunei probleme medicale.

”N-am slăbit atât de mult, în jur de 12 kilograme, am vrut să ajung la greutatea pe care o aveam când făceam baschet. Nu am probleme cu sănătatea, mulţumesc lui Dumnezeu! Acum continui antrenamentele pentru tonus şi definire musculară, merg la sală câte 90 de minute, de şase ori pe săptămână. Am un plan de antrenament care include cardio, antrenamente de forţă, de mobilitate, de refacere. Nu poţi avea rezultate bune fără un profesor personal, iar eu având unul acasă, pe soţia mea, m-am gândit să-l folosesc. Oricum, sunt foarte mulţumit de noua mea imagine, Mădălina îmi spune că arăt ca un actor de la Hollywood. M-am lăsat şi de fumat, de doi ani, mai pufăi câte o ţigară de foi, la evenimente”, a explicat la un moment dat Cosmin Cernat.

Recent, prezentatorul a fost surprins prin oraș, la cumpărături, îmbrăcat lejer, ca de vară, într-o pereche de bermude, prin care i se vedeau picioarele extrem de slabe. Greu de recunoscut, deoarece purta și o pereche de ochelari de soare, Cosmin se întorcea de la cumpărături, și pășea cu privirea în pământ, pesemne foarte preocupat de gândurile proprii.