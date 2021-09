Cu ce mare campioană din România s-a întâlnit Simona Halep în avionul care a dus-o în luna de miere: ‘Ce coincidență’

Simona Halep a avut o cununie civilă și o petrecere pe care, cu siguranță, nu le va uita prea curând. Sportiva a spus da în fața ofițerului Stării Cibile și și-a unit destinele cu Toni Iuruc.

Simona Halep a strălucit la petrecerea cununiei sale, schimbând două rochii, ambele superbe. După petrecere, ea și soțul ei au plecat într-o săptămână de miere.

Cei doi au ales o destinație aproape de România. După evenimentul care a avut loc pe 15 septembrie, Simona Halep și Toni Iuruc au plecat într-o vacanță romantică în Bodrum, Turcia.

Sportiva a fost dată de gol că merge în Turcia de către campioana olimpică Simona Radiș, care s-a aflat și ea în același avion.

Când a ajuns, Simona a postat pe Instagram două fotografii din luna de miere. În prima, vedeta stă într-un fotoliu suspendat, în timp ce a doua poză este cu micul dejun în fața unei piscine.

Simona Radiș i-a dat de gol pe Haleă și Toni Iuruc. Sportiva medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo a postat pe rețelele sociale.

Simona Halep va petrece doar o săptămână în luna de miere, pentru că urmează să revină pe teren în competiția de la Indian Wells, turneu care se va desfășura în perioada 4-17 octombrie.

După asta, Simona Halep va participa la Kremlin Cup, turneu din Moscova ce va avea loc între 18 și 24 octombrie.

Sportiva va participa și la Transylvania Open, turneu care va avea loc între 23 și 31 octombrie.

Vedeta a vorbit anterior despre cele mai fericite zile din viața ei în tenis.

„Cele mai fericite zile din viața mea în tenis au fost atunci când am câștigat Roland Garros la junioare, când am devenit și numărul 1 și a fost ultimul turneu pe care l-am jucat la junioare, deci am încheiat junioratul in top.

După, vin finalele de Grand Slam pe care le-am câștigat și, bineînțeles, semifinala de la Beijing în care am bătut-o pe Ostapenko și am devenit numărul 1 WTA.

Cred că a deveni numărul 1 a fost, poate, cea mai tare senzație pe care am trăit-o pentru că aveam trandafirii aceia în brațe și parcă nu mai voiam să le dau drumul. Erau ai mei și voiam să stea acolo. A fost cel mai puternic moment’, i-a povestit jucătoarea de tenis lui Andi Moisescu într-un interviu.