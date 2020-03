Câți bani ar putea câștiga Simona Halep la Indian Wells. Adversara care i-ar putea încurca toate planurile

Ca în fiecare an, și anul acesta turneul de Grand Slam de la Indian Wells, datorită premiilor şi valoarea la care se ridică an de an, va fi şi acum punctul de atracţie în sportul alb.

Câți bani ar putea câștiga Simona Halep la Indian Wells

Turneul de laIndian Wells este considerat în lumea tenisului drept al cincilea Grand Slam datorită premiilor şi al valorii la care se ridică an de an, astfel că tentația jucătorilor este mare, la felși motivația, dacă ne gândim că sunt puși în joc peste 17 milioane de dolari. Ca în fiecare an, turneul va începe pe 9 martie 2020, iar câştigătorii vor lua câte 1.000 de puncte pentru participare. În cadrul turneului, competiţia feminină este la categoria Premier Mandatory, premiile totale ajungând anul acesta la 8.542.680 dolari, cu aproape 80% mai mari decât în anii anteriori.

Și în acest an Simona va participa la Indian Wells, dar să sperăm că accidentarea suferită la Dubai nu va fi un impediment pentru sportiva noastră. Este cotată ca a doua favorită la câștigarea turneului,după Ashleigh Barty. și este înscrisă pe taboul turneului din California. Din păcate Simona nu a putut participa la turneul de la Doha, fiind accidentată la talpa piciorului stâng, iar Ion Ţiriac a anunţat că ar avea nevoie de o lună de pauză.

„Simona Halep are o problemă zdravănă acum la piciorul stâng, trebuie să stea o lună. Ea cu piciorul ăla a câştigat turneul şi aţi văzut în ce hal a ajuns să lupte până la sfârşit. Simona Halep a doua zi după ce a terminat cu Dubaiul, într-adevăr, fiind foarte accidentată, nu accidentată, a venit foarte repede să se trateze. Mie mi s-a confirmat că are o lună de stat”, a declarat Ion Ţiriac.

Adversara care i-ar putea încurca toate planurile

După calculele făcute de specialiști și casele de pariuri, se parecă singura jucătoare care ar putea să-i încurce planurile, dacă se reface până la momentul de start al turneului, este Ashleigh Barty. Pe tablou turneului de la Indian Wells se mai regasesc nume precum Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, Sofia Kenin, Kiki Bertens, Elina Svitolina, Belinda Bencic, Serena Williams, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Petra Kvitova, Madison Keys, Petra Martic si Garbine Muguruza.