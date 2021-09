Unde mai joacă Simona Halep până la final de an. Anunțul surpriză al fostului lider mondial

Unde o s-o mai vadă fanii evoluând până la finele anului? Ce competiție mai are de bifat Simona Halep? Fostul lider mondial a făcut anunțul mult așteptat. Unde va urma să mai joace?

Simona Halep a anunțat care este programul pe care îl are până la finalul anului curent. Fanii abia așteptau să vadă unde o vor mai urmări jucând. Sportiva noastră a oferit câteva detalii despre planurile din viitorul foarte apropiat.

Campioana va concura la competiții din străinătate și la una din România. Primul turneu unde o vom putea vedea este Indian Wells, în perioada cuprinsă între 6 și 17 octombrie. Amintim că aceasta are amintiri plăcute aici, după ce a câștigat competiția în anul 2015.

Cea din urmă va merge în Rusia, la Kremlin Cup între 18 și 24 octombrie. Sportiva a câștigat și turneul din Rusia în anul 2013. Ultima pe listă este turneul de la Cluj-Napoca care va avea loc între 25 și 31 octombrie, iar mai apoi aceasta va lua o pauză bine meritată pentru că își încheie cu bine sezonul.

„Mai am multe lucruri de îmbunătățit pe această suprafață și sper să fac rezultate din ce în ce mai bune și pe hard. Voi juca la Indian Wells cu Simona, am vorbit la US Open. Sper să facem o echipă bună și sper să fim sănătoase încât să jucăm și simplu și dublu”, a declarat jucătoarea de tenis.