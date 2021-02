Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, declarații siropoase pe Instagram. ”Au făcut-o pentru audiență!”

Vestea că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit a șocat pe toată lumea din România. Fanii celor doi actori se așteptau să-i vadă mergând spre altar, nu să se despartă. Recent, gurile rele au spus că cei doi artiști s-ar fi împăcat sau, din contră, că Vlad și Cris și-ar fi anunțat despărțirea pentru a câștiga mai multă notorietate. Ce declarații siropoase i-a făcut actrița fostului său iubit pe Instagram.

După nouă ani de relație frumoasă, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis să pună capăt uneia dintre cele mai longevive povești de dragoste din showbizul românesc. Deși, la început, fanii cuplului au crezut că cei doi actori glumesc și au tratat totul în glumă, lumea fanilor lui Cris și Vlad s-a năruit când cei doi artiști au făcut o serie de filmulețe pe care le-au postat ulterior, pe paginile lor de social media, pentru a-i lămuri pe admiratori cu privire la depărțirea lor.

Chiar dacă nu mai formează oficial un cuplu, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman încă petrec foarte mult timp împreună. Cei doi sunt colegi pe platourile de filmare ale serialului Adela de la Antena 1, platou pe care l-au împărțit și atunci când au jucat împreună în serialele Fructul Oprit și Sacrificiul. Recent, Vlad Gherman a împlinit 28 de ani, iar fosta lui iubită i-a transmis un mesaj emoționant pe Instagram. Cei doi foști parteneri au fost imortalizați într-o fotografie în care zâmbesc, îmbrățișați:

Fanii au reacționat imediat la mesajul pe care Cristina Ciobănașu i l-a adresat fostului ei iubit. Admiratorii i-au urat tot ce e mai frumos lui Gherman de ziua sa și, binențeles, nu putea lipsi întrebarea care stă pe buzele tuturor: s-au împăcat sau nu Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu? Unii dintre internauți au fost mai vocali și i-au acuzat pe cei doi actori că s-ar fi despărțit pentru a le crește popularitatea.

De asemenea, Vlad Gherman nu s-a lăsat nici el mai prejos și a postat o fotografie emoționantă pe contul său de Instagram. În imagine apare alături de Cristina Ciobănașu, Ruxandra Ion și soțul acesteia. Criss și Vlad locuiesc în casa celebrului producător de seriale românești de pe vremea de când erau copii.

„Indiferent unde ma va duce viata nu voi uita niciodata de unde am plecat ❤️ Va iubesc! To the moon and back

🚀🌑 #family #blessed”, a scris Vlad Gherman pe Instagram, arătându-și recunoștiința pentru oamenii care mereu i-au fost alături.