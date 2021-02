De ce s-a despărțit Vlad Gherman, de fapt, de Cristina Ciobănașu. Adevărul s-a aflat abia acum

Cuplul Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu a devenit un reper pentru tânăra generație, încă de la prima lor apariție. Vedete ale unor producții de televiziune românești, cei doi, au format un cuplu și în viața reală. Până recent, când cei doi au anunțat că sunt la capătul relației, dar rămânând ca prieteni.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format, până recent, unul din frumoasele cupluri tinere din showbiz-ul românesc. Cei doi au fsot împreună într-o relație de opt ani, cunoscându-se pe platoruile de filmare ale unor producții tv românești de succes.

Dar, din păcate, relația lor a fost supusă unor provocări de-a lungul anilor, totul culminând cu cele de anul trecut. În lacrimi, amaândoi povestesc că au ajuns la punctul fără întoarcere și că decizia de a se despărți a fost una de comun acord. Vlad Gherman a povestit recent care a fost motivul real al ruperii unei relații de opt ani.

”De-a lungul relației au fost foarte multe momente. Asta apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal, nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă.

Au fost momente, au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație, dar da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm, doar că se acumulează și a fost evident anul 2020, care ne-a pus capac”, a declarat Vlad Gherman la ”Observator”.