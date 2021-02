Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz, însă au decis să meargă pe drumuri separate după 9 ani de iubire.

Deși s-au separat, cei doi actori au rămas în relații bune și sunt prieteni. În plus, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au dezvăluit că s-au gândit să meargă împreună la psiholog, pentru a trece mai ușor peste relație.

Invitați în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars, foștii iubiți au mărturisit că nu mai locuiesc în aceeași casă. Vlad Gherman s-a mutat deja cu sora lui, iar Cristina Ciobănașu locuiește singură.

”Toată lumea se întreabă cum să mai fi prieten cu cineva cu care ai fost într-o relație timp de 9 ani. Uite că se poate. Important de știut este că noi am fost întâi de toate prieteni, și asta ne-a ajutat foarte mult.

Am clădit această relație de prieteni. Nu putem să dărâmăm ce am construit înainte de cei 9 ani de relație și nici ce am construit în acești 9 ani de relație. Poate sună imposibil, dar se poate. Sunt cazuri atipice, dar depinde de om”, a spus Vlad Gherman, la Capatos.