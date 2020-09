Cristian Comănici, atac la Alexandra de la Puterea Dragostei! Cum are de gând să o saboteze în emisiunea de la Kanal D

Cristian de la Puterea Dragostei a răbufnit în emsiunea de astăzi spunând că nu o mai suportă pe Alexandra. De altfel, spune el, tocmai din acel motiv a și înjurat-o.

Cristian Comănici, atac la Alexandra de la Puterea Dragostei!

Cristian Comănici, fratele Biancăi Comănici, a rescunoscut că a încercat să o pună la punct pe frumoasa blondină, deoarece intervine mereu în toate discuțiile. În plus, el nu regretă deloc că a jignit-o pe Alexandra și că i-a adresat cuvinte dure. Alexandra a fost bănuită că a dat din casă.

”Faza cu injuratul este o strategie de-a mea, calculata. Vorbisem cu fetele și le-am spus în felul următor: să vorbească, să fie vocale. N-o mai suport pe Alexandra, le-am zis fetelor că dacă nu o să vorbiți și o s-o aud pe Alexandra vorbind incontinuu, o să încerc s-o ignor..o s-o înjur ca să-i tăiem toate materialele. Poate să ia banii de câte ori vrea ea, e vorba că eu i-am dat ei premiul săptămânal, i l-am cedat ei”, a spus Cristian Comănici.

Ce cuvinte dure i-a adresat Cristian Alexandrei

Astfel, Fratele Biancăi Comănici a dezvăluit că Alexandra le scoate băieților partea urâtă a caracterului lor, prin toate discuțiile pe care ea le provoacă. Concurentul a mai recunoscut pe live-ul făcut pe Instagram că sora Alexandrei, Adriana, a prins ”glas” în ultima perioadă, însă că ea nu ar fi în stare să lege câteva cuvinte.

”Alexandra are tatuat pe spate un demon, iar eu am trimis-o unde găsește cei mai mulți demoni: în iad. Ea este persoana aia puternică, care poate să ducă lupte cu mai multe persoane. Cel mai tare mă enervează când ridică papagalul sora ei. De unde ai prins glas, măi fată? Are patru clase, nu știe să lege două cuvinte”, a mai declarat Cristian Comănici.

Cristian Comănici este fratele cunoscutei foste concurente, Bianca Comănici. Ea a intrat în casa Puterea Dragostei la începutul sezonului 1, în toamna anului 2018. A fost eliminată, dar a revenit în concurs datorită voturlor telespectatorilor. Ea a câștigat emisiunea, sezonul 1, în vara anului trecut. Bianca a rămas în Turcia și a continuat să fie concurentă și în sezonul 2, sezon pe care l-a câștigat din nou. Ea își câștigă banii din YouTube, acolo unde are peste 150.000 de abonați, dar are și contracte de imagine. Cât despre viața personală, aceasta a avut o relație cu Livian, de la Puterea Dragostei. Cei doi s-au despărțit însă după ceva timp.