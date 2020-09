Prima poză cu iubita lui Livian de la Puterea Dragostei. Ea este Florentina, înlocuitoarea Biancăi Comănici

Bianca și Livian de la Puterea Dragostei au pus punct definitiv relației lor de iubire. Ei au decis să se despartă după ce au câștigat cel de-al doilea sezon al show-ului matrimonial de la Kanal D. Bărbatul s-a reorintat rapid, astfel că astăzi, la câteva săptămâni distanță de separarea de fosta iubită, el are deja pe cineva.

După multe speculații privind relația dintre Livian și Bianca, pe parcursul emisiunii ”Puterea Dragostei” relația celor doi fiind bruiată de câteva ambuteiaje, tensiuni, separări și împăcări, concurenții au decis să se despartă definitiv, fiecare fiind liber să-și caute iubirea în altă parte. Problemele dintre ei au apărut în timp, a povestit Livian. O serie de mici dezamăgiri din partea Biancăi ar fi dus la despărțire.

„Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva. Ești așa rece… și am avut impresia asta când am văzut-o. Nu a sărit să mă ia în brațe, dar nu a făcut chestia asta pentru că era nervoasă din altă cauză. Eu eram nervos tot din altă cauză. Am rămas la ea, afirmația Biancăi că am dormit cu Peți e aiurea și a fost aruncată nu știu cu ce scop. Nu ai cum să zici așa ceva, chiar dacă era la caterincă”, a spus Livian pe canalul său de YouTube.