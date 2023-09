Cove a avut o relație secretă cu Oana Zăvoranu. Dezvăluirea momentului în showbiz. Ce spune despre divorțul ei de Ashraf VIDEO EXCLUSIV

Gabriel Coveșeanu a dat frâu liber amintirilor și a făcut dezvăluiri incendiare. Celebrul prezentator TV a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre relația secretă cu Oana Zăvoranu. Vedeta a recunoscut că între ei a fost o poveste de dragoste frumoasă, care i-a lăsat un gust plăcut și de care își va aminti mereu cu drag.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Cove a vorbit despre relația lui cu Oana Zăvoranu. Deși au trecut ani buni de când s-au iubit, își amintește și acum că povestea lor a fost una frumoasă, care le-a marcat plăcut perioada tinereții.

Întrebat dacă știe prin ce trece acum Oana Zăvoranu, având în vedere că se confruntă cu un divorț, prezentatorului i-a fost greu să își spună părerea. Crede că fosta lui iubită s-a schimbat mult între timp și nu o mai cunoaște cu adevărat.

Prezentatorul TV a explicat clar că nu poate vorbi despre Oana Zăvoranu din prezent, pentru că nu mai este cea pe care o știa acum 20 de ani. Deși s-au mai întâlnit pe parcurs, nu s-au apropiat, motiv pentru care nu știe cum reacționează vedeta în situații critice, cum ar fi un divorț.

„Mi-e greu să vorbesc despre niște oameni pe care i-am cunoscut acum 20 de ani. Pentru că noi, ca oameni, ne schimbăm, suntem alții. Eu, dacă te cunosc pe tine acum și mă întreabă cineva peste 20 de ani ce părere am despre tine, eu nu știu cum evoluezi tu.

Relația lor de atunci a fost una cât se poate de serioasă. S-au cunoscut, s-au plăcut și lucrurile au evoluat rapid, motiv pentru care chiar s-au mutat împreună la scurt timp.

Tot pentru Playtech Știri, Cove a recunoscut, în exclusivitate, dacă a înșelat sau a fost înșelat de-a lungul relațiilor sale. Prezentatorul TV a dezvăluit că niciodată nu și-a controlat partenerul și nu s-a stresat să afle dacă i-a fost infidel.

Vezi și: Cum a fost Cove lovit de mașină. Vedeta Prima TV a povestit toată drama

Cât despre el, a mărturisit că a preferat să plece atunci când nu s-a mai regăsit lângă persoana din viața lui. Dacă a avut un motiv pentru care să plece sau a găsit pe altcineva mai bun, a ales să pună stop relației și să își vadă de viața lui, în loc să joace la două capete.

„Nu știu dacă am fost înșelat, nu m-a interesat niciodată să verific. Știu doar că, în viața mea, când lucrurile nu au mai mers, ceva nu mi-a mai convenit sau am avut o altă opțiune, am spus STOP. Decât să complici lucrurile, nu mai bine le simplifici?”, a mai spus Cove.