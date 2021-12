Cum a fost Cove lovit de mașină. Vedeta Prima TV a povestit toată drama

Gabriel Coveșanu a povestit un moment greu din viața sa. Vedeta a vorbit în detaliu despre drama care i-a schimbat viața. Cum s-a petrecut totul și ce s-a schimbat de atunci pentru celebrul prezentator de TV?

Cei mai mulți au senzația că vedetele de pe micile ecrane au o viață de poveste, dar iată că multe dintre ele vin cu povești care să șteargă această impresia din mintea oamenilor.

Cove este deja un personaj bine cunoscut de români încă de pe vremea când apărea alături de Andreea Marin la emisiunea ‘Surprize, surprize’. Fanii îl pot urmări pe moderator acum la Flash Monden alături de Diana Bart, pe Prima TV, de luni până vineri.

Vedeta a povestit recent în cadrul unui interviu care a fost momentul care i-a schimbat viața. Bărbatul a mărturisit că în copilărie a făcut un experiment care se putea sfârși cu o tragedie. Concret, fostul coleg de platou al Adelei Popescu a trecut strada cu ochii în sus, moment în care l-a lovit mașina. El consideră că a avut mare noroc atunci.

„În copilărie, eram aşa, mai şmecher. Şi am făcut un experiment ce putea fi fatal. Am trecut strada cu ochii în sus şi m-a lovit maşina. Am avut noroc, am scăpat şi, uite, îţi răspund ţie la întrebări.

Mă credeam şmecher şi nu a fost asta. Cred că vazusem vreun film cu supereroi. Cel de mai sus, când am fost la un pas să nu mai fiu, dintr-un teribilsm de puşti, dar, totuşi, iată că mai sunt”, a povestit acesta, pentru okmagazine.ro.