Mărturisirea sfâșietoare făcută de Sabrina, după moartea lui Andrei Perneș. Tânăra trăiește înconjurată de amintirea fostului soț

Au trecut doar câteva săptămâni de la moartea subită a îndrăgitului concurent de la Mireasa, iar durerea lăsată de dispariția sa este încă vie în sufletele celor care l-au iubit. După o lungă perioadă de tăcere, Sabrina a făcut o mărturisire sfâșietoare. Cu toate că au divorțat, tânăra nu se poate desprinde nici acum de amintirea fostului soț.

Moartea lui Andrei Perneș a unit comunitatea „Mireasa” – show-ul matrimonial produs de Antena 1 și prezentat de Simona Gherghe – în durere. Fani, echipa de producție, foști concurenți, toți au fost profund afectați de destinul tragic al tânărului care a acceptat provocarea unui reality show sperând că își va găsi astfel sufletul pereche.

În finala sezonului, Perneș s-a căsătorit cu Sabrina. Căsnicia lor însă nu a rezistat, cei doi luând decizia de a divorța, după mai multe scurte despărțiri și împăcări.

Cu toate că, inițial, a ales să păstreze tăcerea, Sabrina a făcut câteva destăinuiri despre fostul său soț. Cea mai importantă a venit în timpul unei discuții cu un alt fost participant la emisiune. Tânăra a mărturisit că locuiește în continuare în Florești, chiar în apartamentul în care a stat împreună cu Andrei Perneș.

„Nu mai ziceți nimic de apreciat, că nu știți ce apreciez eu și ce am apreciat, cât a fost. Lăsați lucrurile așa cum sunt, eu știu mai bine ce a fost, cum a fost, ce apreciez și acum și am apreciat tot timpul. Eu am intrat din respect față de Ion, știu că el a fost prieten cu Perneș și atât.

Da, stau în Cluj…de fapt, stau în Florești. Stau în același apartament în care am stat și…aia e. În apartamentul nostru”, a spus Sabrina, abia stăpânindu-și emoțiile.