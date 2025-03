Robert și Elena Tudor au câştigat Power Couple sezonul 2. Câţi bani au făcut magicianul şi soţia lui în competiţia cuplurilor

Pe 5 martie 2025, finala celui de-al doilea sezon al emisiunii Power Couple România a desemnat marele câștigător al competiției. După luni de provocări intense, un singur cuplu a reușit să plece acasă cu premiul cel mare și trofeul mult dorit. Trei echipe puternice s-au luptat până în ultimul moment pentru titlul de Power Couple.

Robert și Elena Tudor, Giulia și Vlad Huidu, Anca Munteanu și DOC au fost perechile care au intrat în finala de miercuri seara. După o serie de probe dificile și o cursă contra cronometru, cel mai rapid cuplu a reușit să iasă încâștigător.

Înca de la primele ore ale dimineții, concurenții au intrat în competiție cu mult entuziasm și determinare. Dani Oțil le-a oferit ultimele indicații, iar apoi au aflat detaliile surprinzătoare ale finalei. Cele trei echipe au fost trimise pe insula Gozo, unde au avut de găsit lingouri de aur ascunse. Cu ajutorul unei hărți, fiecare cuplu a urmat un traseu diferit și a avut de înfruntat diverse provocări pentru a ajunge la comoara finală.

Probele impuse au fost menite să le testeze agilitatea, logica și capacitatea de lucru în echipă. Printre acestea s-au numărat: construirea unui turn din cuburi folosind doar bețe, rezolvarea unui test de cunoștințe despre foștii concurenți, o misiune inedită de a se îmbrăca în aceleași pijamale și de a face patul, precum și descifrarea codului unui seif.

Finala a fost marcată de emoții puternice, iar fiecare echipă a fost supusă unor teste dificile. Robert și Elena Tudor au reușit să rămână calmi și concentrați, ceea ce i-a ajutat să ducă la bun sfârșit toate sarcinile. În schimb, Giulia și Vlad Huidu au avut parte de tensiuni puternice, schimbând replici acide pe parcursul traseului. Și Anca Munteanu și DOC s-au confruntat cu dificultăți, pierzând timp prețios la proba seifului.

Momentul decisiv a venit când toate cuplurile s-au reunit pentru a afla rezultatul final. Anca Munteanu și DOC s-au clasat pe locul trei, lăsând lupta finală între soții Tudor și soții Huidu. Cu un efort remarcabil și o strategie eficientă, Robert și Elena Tudor au fost desemnați marii câștigători ai sezonului 2 Power Couple România.

Victoria nu a venit doar cu trofeul, ci și cu un premiu financiar considerabil. Cei doi au câștigat un bonus de 15.000 de euro, sumă care s-a adăugat la banii acumulați pe parcursul competiției, ajungând astfel la aproximativ 46.000 de euro.

DOC a fost primul care i-a felicitat pe câștigători: „Bă, ești nebun! Bravo, mă!”

Robert Tudor, vizibil emoționat, i-a mărturisit soției sale: „Nu mi-a venit să cred! Te-am privit pe tine, aveai lacrimi în ochi!”

La rândul ei, Elena Tudor a declarat: „Eram șocată, tremuram și mă gândeam că dacă trebuie să scot două cuvinte pe gură, nu o să pot.”

Giulia Anghelescu a acceptat cu demnitate înfrângerea: „Dacă nu ne-am fi enervat, lucrurile ar fi stat altfel cu siguranță! Dar cred că nimic în viață nu-i întâmplător.”

La final, magicianul le-a mulțumit colegilor de competiție pentru sprijinul și atmosfera de prietenie creată pe parcursul celor două luni de show: „Vreau să vă mulțumesc tuturor, în special cuplurilor cu care am împărțit această experiență. Voturile voastre și prietenia dintre noi ne-au încurajat enorm. Cu siguranță vom rămâne prieteni și după finala acestui show!”

După difuzarea finalei de miercuri seara, Giulia Huidu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Ea a mărturisit că a rămas cu amintiri și lecții extrem de valoroase după provocarea Power Couple și că experiența a apropiat-o și mai mult de soțul ei.

”Am luptat până la capăt cu toata puterea, am câștigat 2 probe de cuplu și semifinala, am fost doar o singură dată la eliminare și, cel mai important, ne-am demonstrat încă o dată că împreună putem trece peste orice, cu toate obstacolele apărute în cale. Mai presus de trofee, rămâne parcursul nostru, experiența asta nebună, faptul că indiferent de situație am reușit să trecem mai departe împreună, dar mai ales exemplul pe care îl dăm copiilor noștri: că o echipă adevărată nu se clatină, indiferent de provocări, iar dacă se dezechilibreaza găsește întotdeauna puterea de a merge mai departe cu încredere și iubire. Și, sincer? Suntem mândri de noi! Am râs, am plâns, am urlat un pic (ok, poate mai mult la final), dar am dat tot ce am avut mai bun! Suntem recunoscători și fericiți că am trăit experiența asta incredibilă!”, a scris artista, pe Facebook.