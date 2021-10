Constantin Enceanu, un patron strict: ”Dacă n-ai făcut vaccinul, nu mănânci ciorbiță în localul meu!”. Cu cât i-au scăzut vânzările, în doar o săptămână EXCLUSIV

Restricțiile la vreme de pandemie le-au scăzut dramatic veniturile din afaceri și vedetelor de top. Vestitul solist de muzică populară Constantin Enceanu, patronul unui local din Filiași, ne-a vorbit despre situația alarmantă în care se află, de o săptămână, după impunerea certificatului verde.

Și artistul Constantin Enceanu s-a conformat restricțiilor impuse la vreme de pandemie, așa că nu mai primește în localul lui din Filiași nici măcar clienții fideli, dacă nu prezintă la intrare certificatul verde, dovada că sunt vaccinați:

Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am dat faliment. Având foarte multe locuri afară, în vară a mers foarte bine!”

Tot timpul am funcționat, în pandemie, am servit la domiciliu, și acum tot catering-ul funcționează, mergem cu sufertajul, ca pe vremuri. Facem tot ce ne stă în putință ca să depășim situația aceasta grea.

Artistul Constantin Enceanu ne-a vorbit și despre meniul de succes, fixat încă de acum trei ani, de la deschiderea localului, de Chef Cătălin Scărlătescu, vedeta Antena 1:

La începutul verii, într-un interviu pentru impact.ro, Gheorghe Turda susținea, despre marele său rival, Constantin Enceanu, că nu se descurcă în afaceri: „Mi-au zis apropiații lui Constantin Enceanu că ar fi dat faliment cu localul”

Contactat de reporterii impact.ro, Constantin Enceanu, celebrul patron de local, i-a dat atunci o replică pe măsură:

„Domnul Gheorghe Turda vorbește ziua ce visează noaptea. Păi, cum să fie așa? Vinerea, sâmbăta și duminica am avut și bodyguarzi la poartă, ca să nu intre lumea buluc, am 150 de locuri la piscină. Am încasări mari, o medie de 150 de milioane de lei vechi, pe zi.

E inconștient, cum să spună să sunt falit? Vine lumea să mănânce, asta înseamnă faliment? Am 30 de angajați, am 9 fete, pe tură, în bucătărie, abia reușesc să facă față cu mâncarea și cu pachetele trimise la domiciliu.

Și, de atâta rău, cum zice că îmi merge, iată că am mai deschis și o tavernă, ”Zanzibar”, în curtea localului. Vorbește gura fără el. Probabil, e indivios că nu l-am chemat aici, ca să cânte, dar nu cânt nici eu, nu se pretează muzica populară. E un PUB, de fapt, cu un decor tineresc.”