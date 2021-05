Ce le face Constantin Enceanu propriilor angajați. Motivul surpriză pentru care sunt amendați (Exclusiv)

Celebrul solist de muzică populară, Constantin Enceanu, a investit o sumă frumușică în afacerile sale de la Filiași. Cu toată criza și Pandemia, cântărețul spune că i-a mers bine în toată această perioadă. Cu puține cazuri de covid în Filiași, Enceanu și-a putut ține pe linia de plutire afacerile din oraș.

După o viață pe scenă, celebrul Constantin Enceanu a decis că trebui să mai facă și altceva pentru a-și rotunji veniturile. Așa că a decis să investească o sumă consistentă în Zanzibar. Nu vă gândiți că s-a dus în Arhipelagul Zanzibar din Oceanul Indian. Nu, ci în FIliași, unde și-a deschis un local numit Zanzibar.

Constantin Enceanu spune că a investit 200.000 de euro în afacerea sa, o terasă cu pișcină, și mai nou cu 6 camere de oaspeți. Ajuns la 57 de ani celebrul solist se gândește și la bătrânețe, de-aici și ideea cu localul din Filiași.

Banii investiți de Constantin Enceanu în cele 10 hectar, se pare că au fost investiți cu folos. Pe terasa cu 50 de locuri, spune Enceanu, are clienți aproape în fiecare zi. Restaurantul, la interior, are o capacitate de 100 de locuri, iar piscina, una generoasă, își așteaptă amatorii de înot. Într-un interviu acordat Impact.ro, Constantin Enceanu a vorbit despre perioada prin care trecem și cum i-a afectat afacerea.

”La noi, la Filiași, rata de infectare cu noul coronavirus nu a fost atât de mare. A fost de sub 3 % la mia de locuitor. În momentele acestea, am funcționat o perioadă cu 30% capacitate, apoi 50 %. Am terasă cu mese și scaune, pe malul lacului. Am și un loc de joacă pentru copii. Părinții pot sta pe marginea lacului și îi pot supraveghea. Copiii mei l-au obținut prin fonduri europene și e dotat după standardele cele mai ridicate. Am pus covor de 4 cm grosime, să nu se lovească copiii.

Spațiul amenajat este de 2.000 mp. Locația a mers nici să te pricopsești, dar nici să mori de foame! Am zis să câștigăm clienții cu bucătăria prin serviciile pe care le oferim. Eu mă pun în pielea clientului, și dacă eu nu am fost umblat… M-am inspirat și eu de pe unde am văzut, cu bucătăria, prin serviciile ce le oferim, eu mă pun în pielea clientului.”, ne mai spune Constantin Enceanu.