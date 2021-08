De ce s-a luat Gheorghe Turda la ceartă cu Constantin Enceanu. Care e mărul discordiei dintre cei doi EXCLUSIV

Marele artist, care de-a lungul carierei sale muzicale a susținut recitaluri în toate colțurile lumii, ne-a mai vorbit și despre cartea de suflet, la care lucrează, și în paginile căreia a adunat cele mai frumoase povești din Săpânța, superbul său sat natal, unde și-a petrecut copilăria.

Marele artist Gheorghe Turda ne-a povestit, cu tristețe, despre scandalul în care Constantin Enceanu l-a atras, cel mai probabil de dragul publicității:

Eu am ales o doină celebră, ”Doina Ardelenilor”, pe care am cântat-o și în 1979, la ”Kennedy Center”, în Washington, cu ”Doina Bucureștiului”, pe vremea când unii dintre cei de la masă nici nu se născuseră ca artiști.

Gheorghe Turda susține însă că între ei e un război mai vechi, mocnit:

Gheorghe Turda nu caută însă răzbunare:

”Nu am să mă răzbun pe cei care mi-au făcut rău, am să îi iert de toate porcăriile care mi-au fost puse în cârcă, dar nu pot însă să și uit. Nu am timp să îi iert pe toți, la câți dușmani am.

Am mulți pentru că am făcut școala când trebuie, am un repertoriu bun, am o cultură și un nume de invidiat”.