Concluzia lui Gică Hagi după eșecul Farului în fața FCSB. Echipa antrenată de „Rege” a fost „desființată”, pe teren propriu, de formația lui Gigi Becali, scor 0-4. Este cel de-al doilea eșec clar înregistrat acasă de gruparea de la malul mării. După încheierea partidei, Gică Hagi a declarat că se simte umilit și și-a criticat absolut toți jucătorii.

Concluzia lui Gică Hagi după eșecul Farului în fața FCSB. „Regele” se declara optimist, acum patru etape, înaintea reluării play-off-ului Ligii 1 după întreruperea cauzată de partidele amicale ale naționalei, cu Grecia și Israel.

„După această pauză competițională încercăm să strângem rândurile. Încercăm să câștigăm meciul din deplasare, la o echipă care a făcut un campionat foarte bun. Cred că cu ei, ultima oară acasă, am jucat foarte bine. Nu la fel de bine am jucat în deplasare, când am luat bătaie.

Este o perioadă în care trebuie să producem rezultate, dacă vrem să ne gândim la o participare în Europa. În cele două deplasări, la Voluntari și Pitești, și acasă cu Craiova. Când zic rezultate bune, zic să câștigăm meciurile pentru a aspira la mai mult. Sper ca și jucătorii să înțeleagă acest lucru și să vobim la finalul celor trei jocuri că am jucat bine și am adus multe puncte”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari.