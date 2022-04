Gică Hagi, explicații după eșecul Farului cu Craiova. „Regele” avea planuri mari pentru echipa dobrogeană în acest play-off. După pauza cauzată de meciurile amicale ale naționalei, antrenorul-patron de la Farul spera ca gruparea sa să lupte pentru un loc în cupele europene. După eșecul clar de sâmbătă, 0-3, cu U. Craiova, de pe teren propriu, formația lui Gică Hagi nu mai are șanse pentru a atinge obiectivul respectiv.

Gică Hagi, explicații după eșecul Farului cu Craiova. „Regele” se declara optimist, acum trei etape, înaintea reluării play-off-ului Ligii 1 după întreruperea cauzată de partidele amicale ale naționalei, cu Grecia și Israel.

Este o perioadă în care trebuie să producem rezultate, dacă vrem să ne gândim la o participare în Europa. În cele două deplasări, la Voluntari și Pitești, și acasă cu Craiova. Când zic rezultate bune, zic să câștigăm meciurile pentru a aspira la mai mult. Sper ca și jucătorii să înțeleagă acest lucru și să vobim la finalul celor trei jocuri că am jucat bine și am adus multe puncte”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari.

„După această pauză competițională încercăm să strângem rândurile. Încercăm să câștigăm meciul din deplasare, la o echipă care a făcut un campionat foarte bun. Cred că cu ei, ultima oară acasă, am jucat foarte bine. Nu la fel de bine am jucat în deplasare, când am luat bătaie.

Echipa lui Gică Hagi n-a reușit să câștige decât 3 puncte dintre cele 9 puse în joc, în ultimele trei etape. A pierdut cu 0-1 la Voluntari, apoi a reușit să câștige meciul din deplasare cu FC Argeș, scor 2-0. Dar, sâmbătă, constănțenii au fost depășiți categoric de una dintre rivalele pentru ocuparea locului 3, ce duce la barajul pentru Conference League. Farul a fost învinsă de Craiova lui Laurențiu Reghecampf cu un sec 0-3, chiar pe stadionul din Ovidiu.

„O echipă puternică, o echipă care are atitudine, determinare, are fotbaliști, are tehnică. Cred că și noi avem ofensiv, dar defensiv am făcut mai puțin. S-au pierdut duelurile, s-au pierdut mingi, apoi au venit contraatacuri. Ei au tras la poartă, noi n-am tras.

Cred că și noi am dus bine mingea în repriza a doua, dar e important să faci bine și faza defensivă, unde noi am suferit. În fotbal, trebuie să faci ambele faze bine, mai ales când joci cu o echipă bună, în formă, așa cum e Craiova”, a spus Gică Hagi, la finalul partidei, conform digisport.ro.