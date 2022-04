Gigi Becali vrea ca FCSB să joace în Ghencea. Patronul roș-albaștrilor e decis „să pună piciorul în prag” în privința posibilității ca echipa sa să dispute posibila „finală” a campionatului, cu CFR Cluj, pe noua arenă Steaua. Până acum, solicitările clubului finanțat de latifundiar au fost respinse, iar ultrașii din Peluza Sud au amenințat cu represalii. Gigi Becali vrea să apeleze la ministrul Apărării, dar și la prim-ministru, însă CSA Steaua are la îndemână o stratagemă pentru a-i încurca planurile.

Gigi Becali vrea ca FCSB să joace în Ghencea. Patronul vicecampioanei e decis să-și vadă echipa jucând pe noua arenă Steaua. Mai ales dacă FCSB va disputa „finala campionatului”, în ultima etapă, contra celor de la CFR Cluj. Vor jucătorii, vrea galeria, iar Becali dorește să rezolve problema.

„Să vedem dacă e nevoie să îl jucăm acolo, dacă e decisiv. După meciul cu Craiova, dacă suntem încă în cărți, o să merg personal și la ministrul de armată (n.r. – Vasile Dîncu), pe care l-am cunoscut la nunta Corinei Crețu și mi s-a părut un om înțelept, am văzut că are înțelepciune, nu a fost traseist politic, mi se pare un om intelectual.

Nu știu acum cât de mare bărbăție are. E apropiat de CFR, dar ce importanță are? Credeți că are importanță unde se joacă în ceea ce privește rezultatul?

A cerut galeria, de aceea mă duc la ministru. Suporterii au cerut și eu măcar atâta lucru să fac. Mai mult pentru suporteri fac și pentru toată țara românească, care e stelistă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.