Complice pentru agresoarea Mirelei Vaida?! Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de atac

Bombă în cazul atacului asupra Mirelei Vaida, din 19 martie 2021. Agresoarea vedetei a avut un complice, surprins de camerele de supraveghere din spatele platoului de la Acces Direct. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de atac. Totul a ieșit la iveală.

Noi detalii incredibile ies la iveală în ceea ce privește atacul asupra Mirelei Vaida de la Acces Direct. Se pare că agresoarea care ar fi intrat pe data de 19 martie în platoul emisiunii de la Antena 1 și a aruncat cu un pietroi după moderatoarea TV ar fi avut un complice. Luni, 22 februarie, faimoasa blondină a depus o plângere penală împotriva femeii violente care a atacat-o, în direct, la televizor.

Camerele de supraveghere de la Acces Direct au surprins-o pe atacatoarea Mirelei Vaida, vineri, 19 martie, în spatele ușii lăturalnice, când s-a dezbrăcat de haine lângă o rulotă. Apoi, se pare că femeia de 40 de ani ar fi pătruns în incinta clădirii ajutată de o altă femeie, care a însoțit-o în platou. Potrivit celor de la Spynews, complicele agresoarei vedetei se numește Lămâia Stânescu, are 28 de ani și provine din județul Iași. Tânăra are mai multe conturi de rețelele de socializare, este populară pe TikTok, iar acum mai mulți ani a apărut într-un clip video în care cerea ajutorul pentru a-și putea găsi părinții.

Identitatea complicei atacatoarei a fost dezvăluită, în direct, la Acces Direct. Un telespectator a intrat în convorbire telefonică pentru a da detalii despre unde se află, acum, Lămâia Stânescu. Urmăritorul emisiunii prezentate de Mirela Vaida a mărturisit că le-a văzut pe atacatoare și complicea sa, acum o săptămână, în localul în care acesta lucrează.

Coșmarul nu s-a terminat pentru Mirela Vaida. Vedeta de la Antena 1 este foarte îngrijorată pentru sănătatea sa, mai ales acum când a aflat că atacatoarea sa a fost externată de la Spitalul Obgregia din Capitală, acolo unde a fost dusă după incidentul nefericit care a avut loc în platoul de la Acces Direct vineri, 19 martie.

Mirela Vaida spune că se teme pentru viața ei și a dat vestea șocantă, în direct, la televizor. Se pare că autoritățile nu au considerat cazul femeii unul periculos, iar procurorul a declarat că fapta femeii a fost mai mult o amenințare decât o tentativă de omor. Concurenta de la Te Cunosc de Undeva nu poate uita atât de ușor incidentul care, pentru ea, reprezintă e experiență traumatizantă.

„Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ”Să îmi dai banii, să îmi dai banii”. Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă.”, a declarat prezentatoarea TV la Acces Direct.