Ce se întâmplă acum cu femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida. Răsturnare de situație

Detalii din cazul care a șocat o țară întreagă! Ce se întâmplă cu femeia care a intrat goală în platoul de la Acces Direct și a atacat-o pe Mirela Vaida? Decizia autorităților este de-a dreptul incredibilă.

Ce se întâmplă cu agresoarea Mirelei Vaida?

Femeia care a anunțat în ediția șocantă a emsiunii „Acces Direct” că vrea să o omoare pe Mirela Vaida este acum în stare de libertate. Concret, aceasta a fost externată de la Spitalul Obregia din Capitală, iar vedeta de televiziune a mărturisit că se teme mai mult decât niciodată pentru viața ei.

Chiar artista a dat vestea șocantă în direct. Aceasta nu a fost considerată un pericol de către specialiști și autorități, iar procurorul care se ocupă de caz ar fi justificat fapta sa ca amenințare, nu tentativă de omor.

Moderatoare susține că poate femeia nu va mai reuși să intre în platoul de filmare, dar există posibilitatea să o aștepte în afara camerelor de filmare, când termină programul. De asemenea, actrița a subliniat că nu este un pericol doar pentru ea, ci pentru toată lumea.

„Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ”Să îmi dai banii, să îmi dai banii”. Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă.

Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare”, a povestit prezentatoarea TV.

Informațiile Poliției după eveniment