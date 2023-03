Coana Chiva, bolnavă de Parkinson, e de negăsit! Florin Zamfirescu e îngrijorat: „Am tot sunat-o, dar nu răspunde!” EXCLUSIV

Apropiații actriței Natașa Raab (69 de ani) sau Coana Chiva, din celebra reclamă la iaurt, tot încearcă, de aproape un an, să dea de ea. Nu răspunde, însă, nici la ușă și nici la telefon. Printre cei care s-au arătat îngrijorați de soarta femeii, diagnosticată cu Parkinson, boală care a țintuit-o la pat, se numără și actorul Florin Zamfirescu. El i-a fost frate în telenovela „Inimă de țigan” (Acasă TV): „Am tot sunat-o, de câteva ori, să vorbim, să aflu ce e cu ea, dar nu răspunde nimeni la acest număr, este închis”, ne-a declarat Florin, exclusiv pentru Playtech-Știri.

Ce ne spunea Natașa Raab, acum 11 luni, în ultimul interviu: „Îmi tremură picioarele, nu mai am stabilitate, vorbesc foarte greu”

Anul trecut, pe 17 aprilie 2022, Natașa Raab ne dezvăluia cu ce probleme de sănătate se confruntă. Cu greu mai putea articula cuvintele, din cauza bolii: „Nu sunt mai bine, nu mai pot merge deloc, stau numai pat. Îmi tremură picioarele, nu mai am stabilitate, vorbesc foarte greu. Le urez tuturor „Paște liniștit!” și vă mulțumesc din suflet că vă gândiți la mine”.

I-am telefonat artistei și pe 15 iulie 2022, de ziua ei de naștere, însă, de data aceasta, ne-a răspuns doamna Viki, femeia care o îngrijește. Ne-a spus că se află cu Natașa la casa ei de la țară: „O serbăm cu tort, cu pui la cuptor, cu turtițe calde și cu ardei copți. Boala, din păcate, stagnează. Vorbește foarte greu, iar cu mersul nu se mai descurcă deloc. Cu tratamente, am tot sperat. Dar nici neurologii nu știu, ridică din umeri, nu mai speră. De fapt, acum toți medicii ridică din umeri, oriunde te-ai duce. Mai bine mori, decât să ajungi prin spitale”. Ne-a dat-o și pe Natașa Raab, la telefon, dar deja nu mai putea vorbi deloc.

Ce zic vecinii: „Lumea vorbește, prin Craiova, că a rămas definitiv la țară, undeva, la Băilești”

De atunci, însă, au trecut deja opt luni, nici foștii colegi de scenă și nici vecinii ei din Craiova, care îi duc dorul, nu au mai reușit să o contacteze.

Reporterii Playtech-Știri au încercat azi să afle ce s-a întâmplat cu Natașa. Actorii Teatrului din Craiova, unde ea a activat, ridică din umeri. Un vecin de bloc ne-a oferit câteva detalii importante, în exclusivitate pentru Playtech-Știri: „Lumea vorbește, pe aici, prin Craiova, că a rămas la țară, undeva, la Băilești, la aer curat, în căsuța femeii care o îngrijește de câțiva ani. A luat-o de aici, din apartamentul de bloc, pentru a putea să o supravegheze nonstop, împreună cu soțul ei. Dar ar trebui să îi lase telefonul deschis, ca să nu mai fim îngrijorați. Chiar dacă nu mai poate vorbi, am afla totuși și noi de la cei care o îngrijesc cum se mai simte. Am putea să îi trimitem și noi un gând bun, contează enorm când ești bolnav. Ultima oară când am văzut-o, acum vreo doi ani, se sprijinea în două bastoane, mi-a zis că nu se simte bine”.

Florin Zamfirescu, fratele ei din „Inimă de țigan”, este tare îngrijorat

Contactat de reporterii Playtech-Știri, actorul Florin Zamfirescu, care i-a fost frate în telenovela „Inimă de țigan” (Acasă TV), și-a manifestat îngrijorarea pentru Natașa Raab. Ne-a dezvăluit cum s-a desfășurat ultima lor discuție telefonică, de anul trecut: „Acum un an, de ziua mea, pe 12 aprilie, m-a sunat, ca să-mi ureze „La mulți ani!”, dar vorbea atât de greu, încât nici nu prea am înțeles ce spune. De atunci, să știți că eu am tot sunat-o, ca să vorbim, ca să aflu ce e cu ea, dar nu răspunde nimeni la acest număr de telefon, este închis. N-a murit, că am fi auzit. După moartea soțului ei, Natașa s-a nenorocit, s-a îmbolnăvit, îmi pare tare rău de ea!”.

Soțul actriței Natașa Raab, medicul Val Guțul, s-a stins din viață în 2019, la doar 66 de ani: „Doamne, m-a lăsat singură, a nimănui! Vreau să mor și eu!”, a fost mesajul sfâșietor postat pe Facebook.