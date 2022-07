Vești crunte pentru Natașa Raab de la medicii care o tratează de Parkinson. Starea ei nu e deloc bună

Celebra actriță Natașa Raab trece prin momente cumplite. Cea cunoscută sub numele de Coana Chiva din reclamele la iaurt, suferă de o boală grea de foarte mulți ani, Parkinson. Una dintre cele mai aproapiate prietene de-ale ei a povestit, exclusiv pentru Revista Ego, despre suferințele prin care trece marea artistă.

Natașa Raab este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din România. Actrița a cucerit inimile tuturor românilor, atunci când a apărut în reclama unui brand celebru de lactate, în rolul Coanei Chiva. Marea artistă suferă de o boală cumplită, Parkinson, care îi pune dificultăți în vorbire și mobilitate.

În ziua în care a împlinit vârsta de 69 de ani, Natașa Raab a fost sărbătorită doar de Viki, buna ei prietenă care o îngrijește și se asigură ca celebrei actrițe să nu-i lipsească nimic.

Cu tratamente, am tot sperat. Dar nici neurologii nu știu, ridică din umeri, nu mai speră. De fapt, acum toți medicii ridică din umeri, oriunde te-ai duce. Mai bine mori, decât să ajungi prin spitale.”, a declarat Viki, în exclusivitate pentru ego.ro .

Fostul fotomodel de succes Natașa Raab este extrem de tristă, susținând că multă lume pare să fi uitat de ea, de când actrița s-a îmbolnăvit de Parkinson.

În ceea ce privește reclamele Coanei Chiva pentru celebrul brand de lactate, actrița Natașa Raab a mărturisit cum a filmat secvențele care au făcut-o renumită pe micile ecrane.

„A venit întreaga echipă la mine acasă, am filmat, apoi vocea am compus-o din bucăți, la montaj, din vocea mea, de anii trecuți, dar și de acum. Am repetat de multe ori prin casă: ”Prea bun, prea ca la țară!”, ca să iasă totul perfect.”, declara actrița Natașa Raab, la începutul anului 2022.