Clipe cumplite pentru Ianis Hagi în Scoția. Internaționalul român de la Rangers a început ca titular partida din Cupa Scoției contra modestei Stirling Albion, din liga a 3-a scoțiană. Echipa lui Giovanni van Bronckhorst s-a impus cu 4-0, fiind calificată în optimile competiției pe care nu a mai câștigat-o din 2009. Dar pentru Ianis Hagi, meciul s-a dovedit a fi un coșmar, lucru confirmat și de Gică Hagi, tatăl mijlocașului de 23 de ani.

Ianis Hagi va rămâne, cel mai probabil, la campioana Scoției cel puțin până la finalul acestui sezon. Deși numele său a fost vehiculat în legătură cu mai multe posibile transferuri, zvonurile au fost infirmate chiar de Gică Hagi, tatăl fotbalistului. „Regele” a dat ca sigură rămânerea fiului său pe Ibrox Park, mai ales după ce și-a petrecut Sărbătorile de iarnă în Scoția, alături de Ianis Hagi.

„Am fost bine, ne-am simţit bine împreună, am vorbit, avea nevoie să stăm împreună familia. Am stat puţin, foarte puţin chiar, o săptămână. Arată bine, e motivat. Apropo, aşa am auzit şi cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul. Nu aşa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, e apreciat acolo şi din surse bune cred că vor să renoveze contractul”, a afirmat Gică Hagi, într-o conferință de presă.