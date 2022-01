Ianis Hagi și-a făcut bilanțul pe 2021. Ce a postat jucătorul lui Rangers VIDEO

Ianis Hagi și-a făcut bilanțul pe 2021. Internaționalul român de la Rangers a avut un an cu bune și cu mai puțin bune. A câștigat campionatul cu echipa de pe Ibrox Park și a fost desemnat „cel mai bun tânăr jucător” al campioanei. Noua ediție din Premiership a venit cu prestații mai puțin convingătoare, dar Ianis Hagi rămâne un om de bază al grupării antrenată acum de Giovanni Bronkhorst. În plus, el a avut și câteva reușite la națională, chiar dacă tricolorii nu s-au calificat în barajul pentru Cupa Mondială 2022.

Ianis Hagi și-a făcut bilanțul pe 2021. Internaționalul român a continuat să fie un jucător special pentru Rangers. În același timp, însă, numele lui este vehiculat mai mereu în legătură cu posibile transferuri la alte grupări din Europa.

Ianis Hagi a fost sfătuit de președintele de la Farul, Gică Popescu, să mai rămână la clubul din Ibrox Park. Rămâne de văzut ce va aduce perioada de mercato din această lună, în contextul interesului manifestat de cluburi ca Roma, Lyon, Aston Villa sau Galatasaray.

„Aş zice să rămână doi-trei ani acolo şi să devină un jucător super important pentru Rangers. Eu am stat la Eindhoven patru ani de zile, am plecat un an la Tottenham şi la 27 de ani la Barcelona.

De ce trebuie să te grăbeşti? Trebuie să te duci copt, că ăia nu te aşteaptă. La ăia mari te duci copt sau te duci acasă. Să rămână acolo, joacă, e iubit, e apreciat şi atunci când a ajuns la un nivel, să se ducă la top.

Dar eu aş mai sta în locul lui. Ianis are o clauză, nu ştiu dacă e de 17, 20, 15 (n.r. – milioane de euro), dar are o clauză, clauză care oricând orice club poate să o plătească”, a declarat Gică Popescu pentru Telekom Sport.