Cine este Ricardo de la Puterea Dragostei și ce afaceri are

Din declaraţia de avere a mamei sale reiese cât de bogat este Ricardo de la „Puterea dragostei”. Nu e un secret cât de bogat este Ricardo de la „Puterea dragostei”. Portarul de fotbal care a revenit în casă pentru a o cuceri pe Raluca a mărturisit că este manager la o pizzerie, aceasta fiind principala sa sursă de venit, mai ales că fotbalul nu prea i-a adus satisfacţii materiale.

Cine este și ce afaceri are Ricardo de la Puterea Dragostei

Ricardo Filip a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la „Puterea dragostei”, însă puțini sunt cei care îi știau secretul. Ei bine, tânărul, încă de la 19 ani a fost remarcat de divizionara secundă, ASU Politehnica Timișoara, el fiind, inițial, luat în probe pentru a apăra buturile echipei contruite de fanii alb-violeților.

”În cazul în care domnul profesor îmi va da credit, vreau să demonstrez că merit să mă aflu acolo, în teren. Cu timpul, îmi doresc să fac pasul spre Liga I sau în străinătate, în ligile superioare”, spunea Ricardo. https://www.youtube.com/watch?v=rFDf6zBvRyg

Cât de bogat este Ricardo de la „Puterea dragostei”

Ricardo are 21 de ani și a cochetat cu fotbalului, în prezent având o altă ocupație. Despre cariera sa de sportiv nu a dat foarte multe detalii, doar că în momentul de față nu se află sub contract cu nicio echipă de fotbal. Acesta e precizat doar că a fost legitimat la 19 ani la clubul sportiv Poli Timișoara, ca portar. După doar un an de zile a fost pus pe liber deoarece fusese rezervă în toate meciurile jucate în campionat.

Și-a încercat norocul cu o echipă din liga a treia, Foresta Suceava, dar a renunțat la contract. În prezent este managerul unei pizzerii, aceasta fiind principala sa sursă de venit.

Părinţii i-au făcut cadou o maşină

El este ajutat şi de părinţi, care i-au făcut cadou maşina BMW pe care au personalizat-o, special pentru Ricardo, cu plăcuţele de înmatriculare pe care scrie „RYK”. Mama lui Ricardo este consilier superior la APIA Mehedinţi şi şi-a depus recent declaraţia de avere.

Familia locuieşte într-o casă de 450 metri pătraţi. Din document reiese cât de bogat este Ricardo de la „Puterea dragostei”. Familia sa deţine au apartament în Mehedinţi, dar şi o casă de locuit, în aceeaşi localitate, care are o suprafaţă de 450 de metri pătraţi. Părinţii au şi un BMW, iar mama lui Ricardo încasează un salariu de 5.557 de lei pe lună.