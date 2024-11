Cum se apără Călin Georgescu, după ce sute de oameni au ieșit în stradă să protesteze contra lui: ”Nu am promovat decât iubirea!”

Călin Georgescu, candidatul independent care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale din România, se află în mijlocul unor controverse. Proteste ample au avut loc în mai multe orașe, manifestanții exprimându-și nemulțumirea față de rezultatul obținut în primul tur și de anumite declarații ale sale. În replică, Georgescu a organizat o intervenție publică pe rețelele sociale, în care a negat acuzațiile care i se aduc și a încercat să clarifice viziunea sa pentru viitorul României.

La două zile după alegerile prezidențiale, mai mulți oameni au ieșit în stradă să protesteze față de rezultatul obținut de Călin Georgescu. Au ieșit la iveală, de asemenea, anumite declarații ale sale din trecut, care au produs multă îngrijorare. Candidatul independent a ținut să le dea replica celor care îl critică și a intrat live pe Facebook, alături de soția sa.

În deschiderea mesajului său, Călin Georgescu a condamnat vehement valul de ură care s-a propagat împotriva sa și a deciziei poporului de a-l aduce în turul doi.

Georgescu a subliniat că respectarea deciziei alegătorilor este esențială pentru democrație și a făcut apel la unitate în fața dezbinării. Totodată, el a atras atenția asupra manipulărilor care, spune el, încearcă să implice tinerii în proteste.

„Ceea ce observ este manipularea în special a tinerilor de a ieși în stradă și le spun tuturor tinerilor, indiferent unde se află acum, la Timișoara, într-un parc din București sau la Cluj: Dragii mei, sunt tată de băieți, am trei băieți, suntem o familie puternică, unită și care nu am promovat decât iubirea”, a mai declarat candidatul.

Alte puncte centrale ale criticilor adresate lui Georgescu sunt presupusa sa asociere cu Rusia, ideologia legionară sau antisemitismul. Georgescu a negat toate aceste acuzații.

„Nu am dorit decât binele, nu am nicio legătură cu Rusia. Sunt român, în primul rând, nu sunt legionar, nu sunt antisemit, nu am legătură cu sistemul oligarhic sau alte lucruri de acest gen”, a mai spus Georgescu.