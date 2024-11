Un influencer de pe TikTok, dezvăluiri din spatele campaniei lui Călin Georgescu. A recunoscut că a fost plătit și acum regretă: „N-am știut ce fac”

Alex Stremiteanu, un influencer popular pe TikTok, a recunoscut recent că a fost plătit pentru a susține campania independentului Călin Georgescu în timpul alegerilor prezidențiale.

Într-un videoclip postat pe platformă, acesta a declarat că regretă profund implicarea sa și că a fost folosit în mod manipulator, fără să realizeze implicațiile acțiunilor sale.

„Am luat parte la campania de promovarea a domnului Georgescu. Am fost un prost. Vreau să înțelegeți cum s-a ajuns în punctul ăsta.

În momentul în care am acceptat această campanie, cu echilibru și verticalitate, ca orice campanie, vine la pachet cu un brief. Un brief este un fel de manual de instrucțiuni cu ce trebuie să faci în acea campanie. Se menționa că scopul este să creștem awareness-ul față de ideea că este important să mergem la vot. Și am zis, bă, perfect, iau campania.

Tot în acest brief era menționat faptul ca noi să spunem câteva caracteristici pe care le dorim de la viitorul președinte. Aveai acolo exemple.

Mie îmi pare rău că am fost folosit ca un câine în această campanie, fără să-mi dau seama ce fac. Când am acceptat campania și am văzut hashtag-urile care trebuie folosite, vreau să vă zic că le-am căutat pe TikTok, am vrut să văd dacă sunt asociate cu vreunul dintre participanți și nu apăreau nicăieri.

Cred că mulți dintre noi am fost folosiți ca niște câini, fără să știm în ce ne băgăm. Și eu nu vreau să-mi caut scuze,” a povestit influencerul într-un videoclip postat pe TikTok.