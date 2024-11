Actorul Andrei Ionescu, soțul regretatei actrițe Ileana Stana Ionescu, a murit la 97 de ani

La câteva luni după moartea actriței Ileana Stana Ionescu, s-a stins din viață și soțul ei. Andrei Ionescu avea 97 de ani, iar anunțul morții sale a fost făcut de Monica Davidescu.

Actorul Andrei Ionescu s-a stins din viață miercuri, 26 noiembrie, la vârsta de 97 de ani. În vara acestui an, acesta își pierduse soția și totodată sufletul-pereche. Andrei Ionescu și actrița Ileana Stana au avut o poveste de iubire ce s-a întins pe zeci de ani. Tot timpul s-au sprijinit reciproc și au fost alături unul de celălalt, după cum declara, la un moment dat, regretata artistă.

Andrei Ionescu povestea, la rândul său, într-un interviu, cum a început povestea de iubire dintre el și Ileana Stana. Chiar dacă nu a fost dragoste la prima vedere, pe parcurs au ajuns să se iubească cu pasiune și să dărâme miturile conform cărora dragostea durează doar câțiva ani.

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește. La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc”, declara Andrei Ionescu.